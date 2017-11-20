吳福記辦三菱車展 90轎車參展 发布于 November 20, 2017 （本报斯市19日讯）配合三菱100周年庆，汶莱三菱汽车代理吴福记摩哆有限公司今举行“三菱汽车展”。 是项庆祝活动是于今早9时在位于本里比的该公司总站陈列室举行，逾90部三菱轿车参展，展出三菱车主的爱车。是项仪式也将邀来日本驻汶莱大使加藤元彦出席。该公司董事经理丕显甲必丹拿督吴景进也出席是项活动。 活动中选出了4项选项的最佳三菱轿车，并送出奖金予优胜车主。四选项为最佳三菱LANCER、最佳三菱汽车（公开组）、最佳古典三菱汽车及网投最佳三菱汽车。 获奖车主如下： 最佳古典三菱汽车-再纳 网投最佳三菱汽车-莫哈默菲伊 最佳三菱LANCER： 第一名-阿都亚芝斯 第二名-彭基兰莫哈默亚芝斯 第三名-莫哈默菲伊 最佳三菱汽车： 第一名-莫哈默阿都卡菲 第二名-阿末哈里鲁 第三名-麦哥林 该公司也配合三菱100周年庆，于即日起展开一系列的促销活动，包括于11月1日至2018年1月31日的特别促销，凡购买三菱汽车者可享有低至3.5至4.0%的银行贷款年息，特别折扣及三菱精品。 该公司也于11月1日展开售后服务，优惠也延长到12月31日，该优惠期间所有三菱汽车零件享有40%折扣、汽车维护零件享有10%折扣、人工费享有10%折扣及车检费免费。 日本驻汶莱大使加藤元彦及吴福记公司董事经理丕显拿督吴景进为庆祝活动主持开幕仪式。