吳福記辦三菱車展 90轎車參展

（本报斯市19日讯）配合三菱100周年庆，汶莱三菱汽车代理吴福记摩哆有限公司今举行“三菱汽车展”。

是项庆祝活动是于今早9时在位于本里比的该公司总站陈列室举行，逾90部三菱轿车参展，展出三菱车主的爱车。是项仪式也将邀来日本驻汶莱大使加藤元彦出席。该公司董事经理丕显甲必丹拿督吴景进也出席是项活动。

活动中选出了4项选项的最佳三菱轿车，并送出奖金予优胜车主。四选项为最佳三菱LANCER、最佳三菱汽车（公开组）、最佳古典三菱汽车及网投最佳三菱汽车。

获奖车主如下：

最佳古典三菱汽车-再纳

网投最佳三菱汽车-莫哈默菲伊

最佳三菱LANCER：

第一名-阿都亚芝斯

第二名-彭基兰莫哈默亚芝斯

第三名-莫哈默菲伊

最佳三菱汽车：

第一名-莫哈默阿都卡菲

第二名-阿末哈里鲁

第三名-麦哥林

该公司也配合三菱100周年庆，于即日起展开一系列的促销活动，包括于11月1日至2018年1月31日的特别促销，凡购买三菱汽车者可享有低至3.5至4.0%的银行贷款年息，特别折扣及三菱精品。

该公司也于11月1日展开售后服务，优惠也延长到12月31日，该优惠期间所有三菱汽车零件享有40%折扣、汽车维护零件享有10%折扣、人工费享有10%折扣及车检费免费。



