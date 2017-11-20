邱永昌率領籌備 都東中華週三慶80歲

（本报斯市19日讯）都东中华学校将在即将来临的11月22日（星期三）盛大的举行该校八十周年校庆。

校庆主要是为了感念创校先贤创校的功勋及感谢热心华教人士一路来对该校的支持及关心。

该校成立一个以该校副董事长邱永昌为首的筹备会积极进行筹备工作。同时，筹备会也委任了包含各界人士的名誉主席及名誉顾问团匡助该校进行校庆筹备工作，尤其是协助学校筹募办学经费。

筹备会主席邱永昌表示，筹备会成员在他本人及董事长孙胜利的带领下马不停蹄的拜会各界热心华教人士，邀请热心赞助人出席参与校庆活动，同时也募捐办学经费，以提升学校的软硬体设施，利益莘莘学子。

同时，该校孙胜利董事长呼吁华社一如既往的给予该校大力支持，协助该校筹集更多的经费，使该校能达到办好华文教育的目的，传承中华文化，继续为华社栽培更多的优秀人才。他也承诺将善用大家的每一分捐款，确保每一分捐款都将用在学生身上，利益每一个学生。

以下是都东中华学校八十周年校庆的名誉主席及名誉顾问团名单：

80周年校庆名誉主席名单：丕显甲必丹拿督刘锦国、丕显甲必丹拿督吴景进、丕显拿督温瑞祥、国会议员王长荷、刘小源董事长、拿督林明泰

80周年校庆名誉顾问名单（社团）：斯市汶莱中华中学、马诗篮总、马来奕中华中学、马诗乒总、诗里亚中正中学、马诗华人长生会、九汀中华学校、留台同学会奕县分会、淡武廊培育学校、太极学会、双溪岭中岭学校、诗里亚马来奕元极学院健身会、那威中华学校、斯市中华总商会、汶莱台湾会、斯市篮球总会、汶莱武术总会、汶莱腾云殿、汶莱建筑商公会、汶莱电器商公会、汶莱福建会馆、斯市海南会馆、斯市广惠互助社、汶莱摩拉太极学会、八段锦气功协会、鹤翔庄混元气功协会、汶莱秘宗气功协会、汶莱留台同学会、汶莱群声音乐社、汶莱象棋公会、汶莱中国友好协会、汶莱中华文艺联合会、中华台北旅汶侨民协会、大马旅汶侨民协会、汶莱福州十邑同乡会、马来奕县中华总商会、马来奕海南公会、马来奕福州公会、汶莱广惠肇公会、汶莱大埔同乡会、崇正客联总会、华机公会、新村互助社、马诗华人慈善会。

80周年校庆名誉顾问名单：温瑞林、吴国安、杨俊祥、梁华财、陈兆钦、孙金华、方永源、拿督黎芯玮、林福锦、温瑞志医生、TRIPLE STAR ENTERPRISE、拿督张永平、陈志强、刘日相、李佩文博士、林登财、林闻庆、林天赞、沈贤国、胡仲兴、蔡明注、黄昌广、刘水照、林志文、陈良俊、符良友、吴景添、吕立吉董事长、钟喜财、刘顺来、林伯明、瀛洲（韩煌光）、METROD有限公司、林汉璋、林载发、李景辉、拿督吴保团、福泰摩哆、李洽强、BOBBYLECTRICAL、钱学坚、麟源金铺（林四长）、拿督黄志银、李永贞、钟喜明医生、王德纯、新兴汽车机件公司、拿督林长镇、林文坤、汶中校友会、俞庆在律师、黄仕西、刘再生、蔡信喆、陈炳南、包平生、拿督李玉安、魏菠佛、林国沛、华华酒家（陈挥堂）、拿督陈则财、饶美亮、振成（陈仙隆）、庄明贵、林文华、吴国良、温志利、林远建、陈宏江、拿督斯里刘恭津、百万金庄珠宝行（叶天扶）、林鹏国、陈图亮、陈官方、杨水发、林大栋、孔繁慈、陈丽珠、温瑞德、林明清、黄林明、王一颖、叶文清、吴景利、吕永章、柯忠佑、杨其德、刘世泉博士、恒山五金、吴永昌、陈嘉兴、关金玉、邱楹辉、林瑞典、杨谦胜董事长、林推呼、郑其成、陈仙福、林远记、陈兆鹏、方金星、林天福、郑其向、林天平、陈如能、洪生明、张应鸿、黄义明、TIONGJAYA、李国忠、福鸿兴、蔡传光、林振南、LITTLRBEAN、宋景华、陈金明董事长、林明贤、福兴隆、源安金铺、曾永南、陈诚德、曾永利、杜福全、陈德才、美丽华百货有限公司、林明祥、张成功、林明杰、张成喜、刘孝伟、祝朝育、刘孝德、洪华民、刘孝君、东发、林哲生、曾瑞吉博士、陈杞安、郑其凤、王金国、洪瑞泉、马胜利、陈家福博士、张庆瑞、林登源、陈家文、陈振远、孙金海、拿督卜原生、黄义忠、许嫣孆博士、李永广、拿督斯里沈炜翔、李春金、洪秉辉、李春华、林英明董事长、郑贤存、俞丞桦、TOP STAR AUTOMBILE、杨尚海、蔡定潒、杨德振、方延和、杨德福、弥陀素食林、连国勋、黄家综、庄锡山、林国钦、蔡仔运董事长、祝家谦、关英才、廖添顺、刘振安、刘华源、张伟仁、杨谦平。