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警察反恐緊急應對部隊 做好萬全準備全力應戰

发布于 November 20, 2017

（新加坡19日综合外电报道）全球反恐戒备刻不容缓，新加坡警察部队的反恐紧急应对部队（Emergency Response Team）去年6月投入运作，部队日前首次接受媒体采访，披露训练过程和任务职责。
这支精英部队由全岛六个警署筛选出的警员组成，除了男警员，每个警署也选出一至两名女警员。获选警员须通过三星期的训练，才有机会加入部队。
面对恐怖袭击时，他们会率先赶往现场进行第一波救援工作。当警方接获公众举报发现疑似武器或爆炸物时，也会动员这支部队。
平时，则会由四至五名部队人员所组成的队伍在购物商场、体育场和娱乐场所等可能受袭击风险较高的地点，全副武装展开巡逻。

全球发生多起事件
凸显恐袭威胁真实存在
陈谊玫正是首批反恐紧急应对部队的一员，目前派驻在中央警署。她在12年前加入警队，参与过不同部门的工作，包括社区巡逻组、公共交通保安指挥处和调查员等。
新职务对陈谊玫而言是项重责大任，她说：“全球发生的多起事件凸显恐袭威胁真实存在，你不知道什么时候会在新加坡发生恐袭。”
《联合早报》记者参加了部分训练，包括翻过高约1.5米的墙壁、爬上三米长的麻绳和参加模拟恐袭的练习，见识部队人员穿戴重约17公斤的装备制伏“恐怖分子”。
紧急应对部队人员配有HKMP5型机关枪和防弹头盔等装备，与只配有左轮手枪的巡逻警员相比，他们佩戴的机关枪不仅射程较远、弹匣容量及火力也较大。
陈谊玫说：“当我们在外巡逻时，或许有恐怖分子在某处藏匿。巡逻工作非常重要的原因在于，它可突出我们的存在感，让国人知道我们已在这里做好准备。”
她中学时是学生警察部队（NPCC）的一员，从小对警队充满憧憬，父母也对她加入反恐紧急应对部队引以为傲。
她平常在家中与家人看电视时，会趁机向父母宣导反恐信息。“你不知道未来会发生什么事情，所以我们随时保持最佳状态，应付所有情况。”
身上肩负反恐重责，部队人员需时刻保持最佳状态，每10个星期要进行定期训练，涵盖射击、模拟情境和体能锻炼。
身为队长的陈谊玫也经常安排额外训练，和队友练习作战策略。她说，部队人员的体能要符合严格要求，训练过程中令她感到吃力，但她坚持完成并获选为队长，这对她的能力是一种肯定。
反恐紧急应对部队是新加坡警察部队应对恐怖袭击的第一道防线，强健的体魄是筛选部队人员的首要条件，这也意味着须接受高强度的体能训练。
当我接到与反恐紧急应对部队一同受训的工作后，就满心期待，除了希望见识部队人员的训练过程，也想尝试徒手翻墙和爬上麻绳的滋味。
部队人员每10个星期会接受一次长达一周的训练，记者所参与短短三小时训练不过是其中的一小部分。
然而，在完成训练后，我不仅对他们更为钦佩，也让我重新思考我是否真的已做好应对恐怖袭击的准备。
训练当天的其中一个项目是翻过一道1.5米高的水泥墙，我看着队员一个接一个轻松翻过去，误以为这个项目并不难。
就在我掉以轻心的时候，手臂就这么挂了彩。当我使劲爬上墙头时，手臂和粗糙的水泥墙摩擦，导致我没能成功爬上墙，只在手臂上留下五公分的伤口，还好伤得并不严重。
在接下来的项目中，教官安排记者参与模拟恐怖袭击的演习，并在演习中扮演路人的角色。路人最重要的责任就是在听到枪声后，跑到安全的地方躲藏、打电话或传短信报警，提供关于抢手的资料，包括衣着、面部特征、武器和所在方向等。
虽然参与者都戴上了保护头罩，演习中也没有使用真枪实弹，但逼真的枪声和氛围让我在当下只记得逃跑，其余事项都抛到九霄云外。
世界各地陆续发生恐袭，我的三小时训练让我紧记当局再三的宣导：不是万一，而是何时。我看着队员一个接一个轻松翻过1.5米高的水泥墙，误以为这个项目并不难。就在我掉以轻心的时候，手臂就这么挂了彩。我使劲爬上墙头时，手臂和粗糙的水泥墙摩擦，导致我没能成功爬上墙，在手臂上留下五公分的伤口。

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