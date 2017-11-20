18年來首次 獅城從大馬進口活豬

从马来西亚砂拉越州进口的活猪抵达新加坡港口。（农粮兽医局提供）

（新加坡19日综合外电报道）新加坡在隔了18年后再次从马来西亚进口活猪，消费者本周将能从市面上选购新鲜的马来西亚猪肉。

农粮兽医局今年批准从马来西亚砂拉越州进口活猪，条例生效后的首批活猪昨天运到新加坡。

这是新加坡自1999年全面禁止从大马进口生猪肉以来首次对进口大马活猪解禁。在此之前，新加坡只从砂拉越进口冷冻（frozen）猪肉。

1999年，立百（Nipah）病毒在西马肆虐，新加坡全面停止从大马进口生猪肉。大马过后虽然没有出现新的立百疫情，但由于东马受口蹄疫感染，禁令没有解除。

随着世界动物卫生组织2010年确认砂拉越不再受口蹄疫影响，农粮局评估情况后，2015年起准许从当地进口冷冻猪肉，但直至今年才准许从当地进口活猪。

砂拉越是大马境内唯一获准向新加坡出口生猪肉的供应来源。由于大马其他地区仍未完全摆脱口蹄疫影响，农粮局目前仍不批准从这些地方进口生猪肉。

农粮局说，粮食来源多元化是重要的粮食安全战略，能在任何一个海外粮食来源出现短期供应短缺时起到关键的缓冲作用。

农粮局对砂拉越活猪解禁之前，印度尼西亚布兰岛（Pulau Bulan）是新加坡唯一的活猪进口来源地。

农粮局提供的数据显示，新加坡过去两年从印尼进口并屠宰生猪而得的猪肉每年平均约有2万吨；每年从澳大利亚和加拿大等六国进口的冷却猪肉则约有1万4000吨。新加坡另外也从巴西、荷兰、西班牙等24国进口冷冻猪肉，每年约达8万吨。

王如如食品工业是解禁后首家从砂拉越进口活猪的食品商，公司昨天共进口了350只活猪。

公司执行董事陈本发（61岁）接受《联合早报》访问时说，公司过去近三年时间积极确保马来西亚活猪供应符合农粮局的严格要求，禁令实施18年后终于解禁，“相信消费者会很欢迎马来西亚（活猪）猪肉”。

王如如食品工业计划在接下来几个月里把砂拉越的活猪进口量维持在每月2000至2400只。

陈本发指出，马来西亚的猪品种优良，肉瘦且味道也符合本地消费者的口味。有了新的活猪进口来源，消费者有更多选择。

陈本发说：“进口活猪是在本地屠宰，消费者能买到更新鲜的猪肉，保质期也较长。”

他也说，相比从澳洲进口的生猪肉，屠宰大马进口活猪所得的猪肉保质期要多出一到两天。