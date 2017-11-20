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泰國第三季經濟 料取得四年來最強勁增長

发布于 November 20, 2017
除了出口表现强劲，因泰王普密蓬逝世而持续了一年的国丧期已于上个月结束，娱乐活动和经济消费恢复如常，料将对泰国经济增添助力。
除了出口表现强劲，因泰王普密蓬逝世而持续了一年的国丧期已于上个月结束，娱乐活动和经济消费恢复如常，料将对泰国经济增添助力。

（曼谷彭博电）近10年来落后于本区其他经济体的泰国终于显露曙光，据估计其第三季取得四年多来最快的经济增长速度。
泰国国内生产总值今年第三季预估增长3.8%，这是彭博社咨询九名经济师而得到的中位数估值。泰国官方将在本月20日公布最新经济数据，若增长率真的达到3.8%，那将是自2013年第一季以来的最强劲增长。
尽管本国货币汇率上扬对出口不利，但今年内已上升逾8%的泰铢并未影响泰国的出口表现，相反地泰国出口额在截至9月份的五个月内，每个月都增长超过10%。
澳新银行集团驻新加坡经济师维多利诺表示：“由于出口复苏比预期更为持久，我们（对泰国经济）感到越来越乐观。”
渣打银行驻曼谷经济师李拉哈潘指出：“尽管泰铢走强，出口却能持续取得基础广泛的增长。泰铢的推动力来自健全的宏观经济基础而不是外资的流入，这将继续在今年余下时间和2018年为泰铢提供支撑力量。”
除了出口表现强劲，因泰王普密蓬逝世而持续了一年的国丧期已于上个月结束，娱乐活动和经济消费恢复如常，料将对泰国经济增添助力。
为刺激国内消费，泰国政府从本月11日至12月3日实施购物减税优惠，消费额可转换成个人所得税减免，最高减税额为1万5000泰铢（约1901令吉）。
泰国政府也推出一项总值1.5万亿泰铢（约1901亿令吉）的发展计划，准备在东部沿海地区开发基础设施和先进工业。
2014年进入军政府统治的泰国预定明年举行大选，这为泰国经济展望增添了变数，一些分析员不免担心若是政治对立再度尖锐化，引发政局不稳定，经济复苏恐受影响。

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