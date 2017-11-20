華外長籲孟緬 雙邊談判解決羅興亞人危機

（孟加拉达卡19日综合外电报道）中国外交部长王毅呼吁孟加拉和缅甸通过双边谈判来解决罗兴亚人危机。

王毅在中国驻孟加拉达卡大使馆召开的记者会上说，国际社会不应该让罗兴亚人的问题变得更复杂。联合国安全理事会需要协助孟加拉和缅甸展开双边合作，以和平方式解决问题。

王毅表示，这一问题是缅甸国内产生的动荡波及到孟加拉，给孟造成影响，带来负担。孟方克服困难，为避乱民众及时提供了人道救助。中方对孟方作出的努力和贡献表示赞赏。中方在第一时间向孟方提供了紧急人道援助，愿意根据孟方的实际需求进一步提供援助。

王毅说，孟加拉和缅甸都是中国的近邻和好朋友。中国有句话，手心手背都是肉。中方愿意为孟缅双方妥善解决这一问题发挥作用。为此，我们已多次劝告缅方尽快实现现地停火，避免当地民众进一步进入孟加拉，同时尽快同孟进行磋商，寻找孟缅双方都能接受的解决办法。我们看到，目前战火已平息，现地局势明显缓解，孟缅双方进行了多轮互动，并有望签署遣返协议，中方对此感到欣慰并表示欢迎。

缅甸若开邦自8月底爆发大规模武装冲突以来，已经有超过60万名罗兴亚人潜逃到孟加拉。