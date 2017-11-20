希山：放眼大選助國陣大勝 巫統大會聚焦4大項目

（吉隆坡19日讯）2017年巫统代表大会下个月召开，大会将聚焦4大项目，放眼来届大选助国阵取得大胜。

随着2017年巫统代表大会将于下个月初召开，由巫统副主席拿督斯里希山慕丁领导的巫统党章及法律局今日召开“强化穆斯林议程3.0大会”，以讨论在巫统大会上辩论的提案。

希山慕丁披露，由于今年的巫统代表大会将会是第14届全国大选前的最后一场党大会，因此巫统全体上下非常关注此次大会，以做到万无一失，且要让所有参与巫统大会辩论的代表，针对本身欲辩论的课题进行充足的准备。

“我们要确保所有参与辩论的代表所提出的论述是具素质，且能够真正有效帮助人民，以便协助巫统与国阵在第14届全国大选取得胜利。”

希山慕丁是在吉隆坡太子世界贸易中心出席“强化穆斯林议程3.0大会”后，召开记者会，向媒体这么表示。

他说，今年的巫统代表大会将聚焦4大项目，即宗教、教育、政治及经济，同时也包括甫提呈至国会的《2018年财政预算案》。

“此外，在4大项目的讨论中，我们也找来相关领域的领袖进行主讲和总结，包括在宗教项目，是由首相署部长拿督斯里嘉米基尔主讲；教育项目，是由教育部长拿督斯里马哈兹尔卡立及高等教育部长拿督斯里依德利斯尤索夫；政治项目，是由乡村及区域发展部长拿督斯里依斯迈沙比里及马六甲首长拿督斯里依德利斯哈伦；以及经济项目，则是由第二财政部长拿督斯里佐哈里主讲。”

巫统将于下个月5日至9日，在吉隆坡巫统大厦举办2017年巫统全国代表大会，今年的巫统大会将会在12月5日召开的党主席汇报会掀开序幕，而三大臂膀代表大会则会在当天傍晚举行开幕礼，并于隔日召开全国代表大会，而母体的代表大会则会从12月7日开始至9日结束。

國防部全面提升軍事設備

（吉隆坡19日讯）国防部全面提升军事设备，确保我国所有军事设备符合国际安全标准。

也是国防部长拿督斯里希山慕丁披露，国防部仍在持续提升我国军事设备，以确保这些军事设备内的装置是最新，且符合国际标准。

他是在受询昨日一架C-130运输机因为起落架损坏，而紧急降落于纳闽国际机场课题时，做出这项回应。

他说，大马皇家空军仍在调查这起意外事故，不过幸运的是机上的所有人员皆安全。

希山慕丁表示，大马皇家空军会于今午在纳闽针对这起意外事故召开新闻发布会，并公布更多详情。

昨日，一架大马皇家空军C-130运输机因起落架损坏，被迫在空中盘旋将近6个小时，以把飞机燃油耗完后，在没有轮子的情况下紧急降落于纳闽国际机场。

大马皇家空军在文告中指出，C-130运输机在周六下午5时15分安全降落，机师和机上人员皆安全。

通過與他國合作遏止

不畏懼恐怖主義威脅

（吉隆坡19日讯）“如果我们不与中国、美国及沙地阿拉伯合作，那马来西亚干脆成为朝鲜算了！”

希山慕丁表示，我国不能因为担忧遭受恐怖主义的威胁，而畏惧任何的行动，倘若我国认为有关行动是有助于人民和国家，就应该勇敢执行。

他在受询有极端组织放话倘若我国执意与沙地阿拉伯合作打造“沙尔曼国王全球和平中心”，我国将成为恐怖袭击目标课题时回应，没有一个国家能够豁免于遭受恐怖主义的威胁，因此唯有通过与其他国家的合作，才能够有效遏止恐怖主义的蔓延。