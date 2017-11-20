政府研究調高 補貼控制油價 扎希：經濟理事會明商討

副首相拿督斯里阿末扎希为蓝海策略活动举行推介礼后，与现场民众打成一片。

（巴眼拿笃19日讯）财政部正研究调高燃油补贴的可能性，确保燃油零售价不会持续高涨。

副首相拿督斯里阿末扎希说，国家经济理事会明日将召开会议，探讨上述课题。

“我们正研究（调高燃油补贴）。”

他今日为蓝海策略活动举行推介礼后，在记者会受询及政府确保零售油价不会持续飙涨所作出的努力，发表简短谈话。

目前，RON95汽油每公升2令吉38仙，RON97每公升2令吉66仙，柴油每公升2令吉25仙。

另一方面，财政部秘书长丹斯里依尔旺较早前致词时，提醒各方不要听信有心人士发表的“我国将破产”的言论和指控。

他说，如果我国将破产，则政府不可能有能力提呈总额2802亿5000万令吉的财政预算案。

“我作为政府的高级官员，且在国库控股内，我知道真实的情况，以及政府为人民所做的一切。”

他说，有心人士的“破产论”是毫无根据的，诚如首相拿督斯里纳吉在周五所宣布，我国今年第三季的国内生产总值高达6.2%。

“这足以证明大马在本区域迅速成长。”

副揆：政府不阻穆加貝來馬治療

（巴眼拿督19日讯）副首相拿督斯里阿末扎希说，若津巴布韦总统穆加贝有意来马寻求治疗，政府不会反对或加以阻止。

他指出，此立场印证政府积极向国际社会推广医疗保健旅游。

“我们没有反对。我们（大马）不会干预其他国家的内政事务。

“那只是一篇报道。我尚未取得他将前来我国或邻国的报告。”

阿末扎希也是内政部长。他今天为国家蓝海策略活动主持开幕礼后，受询时这么说。

根据新闻网站报道，穆加贝面对遭人民逼宫下台的压力，他和其妻子格蕾丝可能会前往新加坡或大马。

阿末扎希也证实，现年93岁的穆加贝曾来马数次，在首都私人医院寻求治疗。

他说，根据记录，穆加贝在近10年来马治疗的次数不少于3次。