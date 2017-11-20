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疾呼國陣與巫青貼近首投族 納吉：確保來屆大選可大勝

发布于 November 20, 2017
国阵兼巫统主席纳吉为北根国会选区国阵青年团竞选机制活动主持推介礼。
国阵兼巫统主席纳吉为北根国会选区国阵青年团竞选机制活动主持推介礼。

（北根19日讯）首相拿督斯里纳吉说，国阵和巫统青年团竞选机制必须更加积极和努力贴近“首投族”，确保国阵在来届全国大选取得大胜。
他指出，全国年轻和新选民的总数逐渐增加，包括在他代议的北根区，因此，党臂膀需要在各自选区争取及加强人民的支持。
他举例，在北根国会选区有2万3000名年龄介于20至40岁的年轻选民，包括首次投票的选民，因此，国阵和巫统青年团竞选机制必须常贴近及了解他们。
“也必须面对面会见他们，以及管理面子书、手机应用程式Telegram和WhatsApp，沿户去认识和拜访他们，与他们握手……
“我们不要粗心、没有纪律和松散的竞选机制。我们需要愿意认真从白天至夜晚，甚至深夜工作的青年团。”
纳吉也是国阵兼巫统主席。他今天为北根国会选区国阵青年团竞选机制活动主持推介礼时，这么说。
纳吉说，国阵向来比一个反对党更关注年轻人的要求，该反对党欺骗年轻支持者，声称要为他们设立一个特别臂膀，但事实上此事并没涵括在党章内。
“以巫统和国阵为主的政府是为年轻人的政府。年轻人要向谁寄予厚望？反对党？他们也分裂及骗说党章内有‘Armada’，其实并没有。
“有的年轻人已生气。该党要跟着巫统做党章，却没能力执行。”
日前，土著团结党青年团的“Armada”字眼被指没纳入党章一事，此事是该党犯下的3项失误之一，导致该党面对可能被社团注册局吊销注册的局面。

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