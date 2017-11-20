收益推行青年教育計劃 納吉推介 T1M一馬轉型特別車牌

首相出席“2017年度向马来西亚致敬漂移挑战赛”（Salute Malaysia Drift Challenge 2017）开幕仪式后，对这辆改装车特感兴趣。

（北根19日讯）首相拿督斯里纳吉今天推介“T1M”（一个马来西亚转型）特别车牌，售卖此车牌所得的收入将用于推行年轻人在教育领域和福利的计划。

他出席“2017年度向马来西亚致敬漂移挑战赛”（Salute Malaysia Drift Challenge 2017）时接领“T1M 11”车牌，以表感谢他作为国家转型之父。

大马年轻子民转型组织主席希尔米对媒体说，陆路交通局和交通部已批准售卖“T1M”车牌。

他说：“我们将处理售卖该车牌事宜，其收益将用于推行年轻人在教育领域和福利的计划。

“我们将从明天（20日）开始正式开放竞标车牌‘T1M1’至‘T1M1000’，至12月20日。成功投得车牌的人士必须在明天7月31日之前到吉隆坡旺沙玛珠陆路交通局办公室注册。”

希尔米说，欲获竞标车牌的表格或详情，可浏览网站www.platt1m.com。