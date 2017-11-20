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11歲以上無基礎可參加 下月青少年舞蹈營

发布于 November 20, 2017

（本报诗巫19日讯）由犀江舞蹈团主办的“青少年舞蹈营”将于今年12月7日至9日，一连3天在犀江舞蹈团工作室举行。这是一个为没有舞蹈基础，且有兴趣学习舞蹈的青少年主办的工作营，凡年龄在11岁或以上者皆可报名参加。
成立22年的犀江舞蹈团，为了持续推广舞蹈，不定期从外地引进专业的舞蹈教师，与该团联合举行不同的舞蹈工作营。此次的舞蹈营，为了让参加者能在最短的时间内学习不同的舞蹈，邀请了来自吉隆坡国家艺术学院舞蹈团的我国青年舞蹈家扎巴前来指导马来舞和现代舞，而该团指导陈勇光也将教授中国民间舞蹈和现代舞。
扎巴毕业于国家艺术学院舞蹈系，是我国优秀的年轻舞者与编导，曾多次在国内外获得最佳男舞蹈员奖。他编作的舞蹈不仅在国内获得大奖，2016年也获选代表我国参加“东南亚青年舞蹈营”。
今年，他受日本务亚玛现代舞团的邀请，参加该团的年度制作担纲要角并在日本演出。这次前来，除了为舞蹈营教授马来舞与现代舞，也将为犀江舞蹈团编作一支马来舞蹈。
陈勇光是犀江舞蹈团的艺术总监暨指导，毕业于国立台湾大学。在台学习期间学习芭蕾与现代舞，后赴北京舞蹈学院民间舞系学习中国民间舞蹈，同时也在中央民族大学学习中国少数民族舞蹈。之后，他前往澳洲墨尔本大学进修，并获得舞蹈硕士学位。
这项工作营共3天，分上午与下午进行。为了让参加者都能从中学习到正确的舞蹈知识与技巧，只接受25人报名，报名费每人100令吉，而参加者将获得1件限量版的纪念T恤。
有兴趣参与者可致电084-349932报名，或是登录犀江舞蹈团脸书报名www.facebook.com/hornland 。同时，也可发送短信至011-38449932报名。

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