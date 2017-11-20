首页 新闻 中砂新闻 稱1963協議無需檢討 池帝輝指班迪卡言論不當

稱1963協議無需檢討 池帝輝指班迪卡言論不當

发布于 November 20, 2017

（诗巫19日讯）对于国会下议院议长丹斯里班迪卡阿敏指不需检讨1963年马来西亚协议之言论，人联党巴旺阿山支部青年团长池帝辉表示班迪卡的谈话不恰当，也违背了全砂人民的要求检讨有关协议的意愿。
他称，班迪卡在日前发表不需要检讨1963年马来西亚协议的谈话，是与砂政府刻在积极争取砂权益事项抵触，也是背道而驰的，这对广大的砂人民来说，有关言论是不被接受且无法苟同的。
他也表示，既然当年马来西亚是由砂拉越、沙巴、马来亚和新加坡共同组成，54年的时过境迁，出现与协议内容不符的事项，而提出重新检讨协议的要求也是合情合理，并不过份。
“攸关砂权益的事项，全砂人民万分关心及关注的，并且在日前的砂议会朝野议员也一致通过提呈检讨1963年马来西亚协议的动议，这再再显示，检讨有关协议的内容，并非仅仅一、两个人的声音，而是全砂人民的决心!”
据悉，马来西亚协议在国家参组完成的10年后，需展开检讨审查工作，而有关1963年马来西亚协议也曾被检讨，并由1972年时任副首相的敦伊斯迈尔为首之审查委员会团队展开检讨工作，惟在较后时伊斯迈尔因心脏病发辞世后，有关检讨工作因而搁置，未再持续进行。
池帝辉认为，提出检讨1963年马来西亚协议、争取自主权是全砂人民与生俱来的权利，班迪卡应该要更具智慧和宏观的角度去看待检讨1963年马来西亚协议的事项，更要谨慎发言，以免造成不必要的误解氛围出现，这对砂、沙与马来半岛之间的团结并无助益。

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