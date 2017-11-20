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律師公會主席不明就裡 鑒定局必須明確交代

发布于 November 20, 2017
人联党都东支部妇女组主任邱绣淇、署理主席江先柱、砂律师公会诗巫分部主席郭汉北律师、都东支部主席黄振渊、砂律师公会诗巫分部秘书刘毖锐律师、武吉阿瑟支部青年团团长钱进一市议员、都东支部副主席林农均（前右起）合影于联合新闻发布会上。後左3起分别为都东支部秘书江先平、财政孙伟雄、副主席拉东乡村议员、青年团团长田俊发及组织秘书刘步超。
人联党都东支部妇女组主任邱绣淇、署理主席江先柱、砂律师公会诗巫分部主席郭汉北律师、都东支部主席黄振渊、砂律师公会诗巫分部秘书刘毖锐律师、武吉阿瑟支部青年团团长钱进一市议员、都东支部副主席林农均（前右起）合影于联合新闻发布会上。後左3起分别为都东支部秘书江先平、财政孙伟雄、副主席拉东乡村议员、青年团团长田俊发及组织秘书刘步超。

（本报诗巫19日讯）“我本身其实不了解大马律师执业资格鉴定局做出这项决定的原因，而作为该局董事会成员之一的西马律师公会主席乔治瓦鲁格斯也说他并不晓得，故大马律师执业资格鉴定局必须就此做出明确的交代。”
砂拉越律师公会诗巫分部主席郭汉北律师昨日在一项与人联党都东支部联合召开的新闻发布会上，如是强调。他说，砂律师公会诗巫分部会将此课题带入12月17日召开的中央会议，探讨并做出相关决定。
“为何大马律师执业资格鉴定局在12年后的今天，突然落实这项政策？在2005年9月23日做出议决的之前或之后，都已有许多独中生持有统考文凭，考取国内外法律学院的文凭，并透过律师执业证课程顺利考取专业律师资格。”
他表示，当中还有不少独中毕业生如今已成为法律界的精英，当局却在12年后的今天实施这项措施，尤其在现今各造皆不了解缘由的情况下。“我认为这是一项开倒车的做法，特别是今天独中统考文凭在国内外已普遍受到认可。”
砂拉越律师公会诗巫分部秘书刘毖锐律师则重申，为何法律系毕业生在大马考取律师执业证的当儿，必须倒回头去检视中学文凭？这无疑是一个极不合理的现象。
“任何人在大马若欲成为律师，中学毕业後进入大学就读，考取法律系文凭，再通过律师执业证课程，这是获取专业认证的方式，故报考律师执业证在我国是一个普遍的管道。”
至于英国、澳洲、纽西兰及新加坡法律系毕业生，在报考律师执业证课程之际，则须审视就读的大学法律系是否为一所合格的大学，而从来不考虑学生的中学文凭或中学报考什么科目，故为何大马律师执业资格鉴定局今天要倒回去看中学文凭？
本身亦是独中生的刘毖锐律师重申，如今当局的这项决定，对目前正报读律师执业证课程的法律系学生来说，是一项令人忧心的政策，因为他们不晓得是否还能符合报考的资格。

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