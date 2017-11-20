錢進一：推動兩市交流重要角色 砂寧德公會東南亞首個冠名鄉親會

砂拉越宁德公会乐龄组丶青年团及妇女组生日会进行切蛋糕仪式。左起为青年团团长林艇丶妇女组组长林国玉丶砂拉越宁德公会财政杨淑芬丶砂拉越宁德公会署理主席王晶晶丶青年团团督暨赞助嘉宾钱进一市议员丶筹备会主席江成财丶砂拉越宁德公会主席黄世渊丶乐龄组组长余泽延丶砂拉越宁德公会副主席陈则生等。

（诗巫19日讯）砂拉越宁德公会青年团团督暨赞助人钱进一市议员表示，砂拉越宁德公会是一个非常年轻的公会，在理事丶青年团丶妇女组及乐龄组的一番群策群力及配合下，成功于去年落实了设置会所的工作，并主办多项有意义的活动。

在乐龄组丶青年团及妇女组联办的生日会聚餐会上致词时，他说，砂拉越宁德公会是东南亚成立的第一个以宁德行政区冠名的乡亲会，自2012年成立以来，公会广招尤其是古田籍丶屛南籍及其他宁德地区的乡亲参加成为会员，联系及团结乡亲们。同时，公会积极发挥桥梁作用，推动诗巫与宁德的官方及民间的友好往来，为两市间的交流及合作发挥了重要作用。

“2017年天猫双11全球狂欢节的成交额达人民币1,447亿元，打破了往年的交易记录，每秒有25.6万笔订单。这个例子证明今天的商业模式尤其是零售业已经改变了，我们应该关注及了解工业革命4.0的到来，这样，才能掌握迈向数码经济的趋势。”

他说，现在人们只是使用智能手机，便能以便捷方式在网上购物及付费等，这将成为我国未来的生活方式，一个无法避免的社会趋势。

他也建议公会可以主办更多讲座会，例如中国“一带一路”新契机丶“工业革命4.0”等座谈会，让乡亲们能时刻与时代接轨，做好迎接现今社会及经济改革的冲击。

另外，砂拉越宁德公会主席黄世渊致词指出，每一个参加公会的人，对公会的初衷与期盼都是美好的。每个领袖与会员都真心期盼自己所参加的公会，是一个凝聚力强，领袖们充满智慧与干劲，团队精诚团结，各各组长都可以扮演好角色，将公会的会务处理好，继而可以将活动与美好的名声，进行区域性丶全国性，甚至国际性的开拓与伸展。

“公会是一间让我们经营人际关系，学习谦卑与忍耐的社会大学，所以每一个参加公会的人，都应该要建立良好的心态，学习正能量的思想，多说造就人的言语。因为一句批评难听的话，可以使另一个人心情不好，伤害别人的自尊心及自信心，甚至使人离开公会，这对于公会是一种人才的损失。”

他说，公会是属于大众的，必须朝向更加光明的前程前进。在这样的大目标下，公会只容许正能量及积极向上的人参与，这样才能一步一步地强大，成为一个有影响力的优秀公会。