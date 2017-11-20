江先柱：人民問題視而不見 不配當政治工作者

砂人联党都东支部名誉主席拿督孙春德医生（右6）、主席兼人联党南兰区国会潜能候选人黄振渊（右5）、署理主席兼人联党南兰区国会潜能候选人江先柱（左4）及人联党南兰区国会潜能候选人钱进一市议员（右3）等人在该支部属下卡拉OK小组欢庆10周年暨卡拉OK歌唱比赛联欢晚宴上共切周年庆蛋糕。

（本报诗巫19日讯）砂人联党都东支部署理主席江先柱强调，“政治是管理众人的事务”，当人民面对问题时，如果他们视而不见，就不配作为一个政治工作者，更没有资格出来寻求人民的委托。

也是人联党南兰区国会潜能候选人的他表示，目前他们能够在缺乏资源的情况下，与武吉阿瑟支部继续坚持的为南兰区支部提供服务，并取得卓越的成绩，是都东精神的具体表现。

他指出，正所谓“人力有时尽”，若是单靠名誉主席拿督孙春德、主席黄振渊、秘书江先平、他本身及其他党员等的努力是不足够的，“对于服务广大南兰区国会选区还是有所欠缺，我们必须得到政府的资源和拨款，尤其是联邦政府协助才能更有效的提升南兰区的服务素质。”

他表示，即将举行的第14届国会选举对他们来说是至关重要的，因这系关中区人联党，尤其是都东支部的整个服务网络的发挥。“我们胜，则服务素质提升，人民受惠，否则还是像现在一样，成为三不管地带，我们只能够利用本身有限的资源来撑住提供帮助。”

江先柱衷心希望各位党员在国选时，再度发挥都东斗争精神，为人联党在南兰区争取最大的胜利。他确信只要大家紧紧的团结在一起，一条心向前迈进，就好像较早前的政治斗争，因着大家的信念和坚持，都东支部取得了最后的胜利。

他在砂人联党都东支部属下卡拉OK小组主办的欢庆10周年暨卡拉OK歌唱比赛联欢晚宴上致词时，向所有卡拉OK小组的成员及党员们致以崇高的敬意，因着他们的坚持与不变的立场，以及不畏惧打压与迫害的精神，促成了都东支部在风雨中成立，并且成为该党斗争的精神象征，也就是在人民权益、福利的前提下，无畏无私的勇往直前。

“当我翻阅党的历史，发现除了早期的同志之外，在80年代以后，许多同志就未曾面对过激烈的斗争。2008年的党选是一个转捩点，也再次激发了都东地区同志们的政治斗争精神。”

他指出，随着都东支部的成立以及拿督孙春德医生的顺利交棒与以黄振渊同志为首的领导，充份体现出都东精神在今天正在渐渐扩大，并在政治与其它领域中，发挥更大的作用。

錢進一：州政府須善用

聯邦憲法賦予開採權限

（本报诗巫19日讯）人联党南兰区国会潜能候选人钱进一市议员强调，砂州拥有联邦宪法赋予发出开采执照的权限，因此砂州必须要行使在开采事项上的权限。

他赞同砂州政府筹组砂拉越石油有限公司，让砂州人民能够参与砂石油与天然气工业领域的发展，以提高砂州政府的收入，让砂人民真正享有收获的果实。

他指出，在马来西亚立国时，当年签署相关立国契约的单位是联邦政府、砂拉越政府、沙巴政府、新加坡政府（后来退出）及英国政府，因此联邦政府并不能单方面的修改1963年马来西亚立国契约。

钱进一也指出，夺回砂州自主权的第一步，就是在去年的州选举中，砂国阵在席中，赢得72席，证明砂州人民赋予砂国阵强而有力的支持，向联邦政府索回砂州应有的自主权。

他称，第二步就是在即将到来的国会选举中，给予砂国阵大力的支持，让砂国阵拥有更多的代表在国会中为人民争回自主权。

他在砂人联党都东支部属下卡拉OK小组主办的欢庆10周年暨卡拉OK歌唱比赛联欢晚宴上致词时，指出数项在国会中通过的法令严重的剥削砂州，其中一个是1966年大陆棚法令，即把探测大陆棚及其他天然资源的权限归于联邦政府，并且只有联邦许可操作相关事项。

钱进一表示，其次为2012年领海法令，把原有属于砂拉越领海范围，从12海哩降至3海哩，严重影响砂拉越在领海资源上的权力。

他续称，还有一个大大地剥削砂州资源的法令就是1974年石油发展法令，就是将我国，包括砂州所有在岸、离岸的石油探测与出口的权限归于国油公司。

經歷硫酸劫難

黃振淵：沒健康就什麼也沒有

（本报诗巫19日讯）砂人联党都东支部主席兼人联党南兰区国会潜能候选人黄振渊表示，他在经历了硫酸的劫难后，与该支部名誉主席拿督孙春德医生同感，即身体是第一，若没有健康的身体 ，就什么也没有。

他称，他的身体已经复原90%左右，不过目前仍需要进行物理治疗。

黄振渊指出，每星期他在进行物理治疗时，经常会看到他的室友，特别是中风的室友很悲观，一边进行物理治疗一边哭泣，然而在医生的调解后，该室友在进行物理治疗时情绪有所改善。

他续称，他在一个《大生活》的连戏剧中，听到主角解释，生活就是生下来，活下去，“生命就如一杯白开水，你要加红的，就变成红的，加绿的就变成绿的，因此生命的精彩，是掌握在我们自己的手里。”

他在砂人联党都东支部属下卡拉OK小组主办的欢庆10周年暨卡拉OK歌唱比赛联欢晚宴上致词时，这么表示。

他引用一位知名的明星所说的，“你的最后一场与你第一场的心态必须要保持一致”来勉励所有的参赛者，希望参赛者能够在今后的歌赛中，拥有最初参赛的心态来参与。

孫春德：團結照顧大家健康

都東新領導要有文娛活動

（本报诗巫19日讯）砂人联党都东支部名誉主席拿督孙春德医生表示，往后由新的一班领导来带领都东支部，希望大家除了有政治的工作之外，还是要有一些文娱活动，除了团结大家，也要照顾大家的身心健康。

他指出，生活是多姿多彩的，若是非常的单调，那多没意思，“我们来到这个世界上，就是这几十年要欢欢乐乐的过日子，并且要乐观的去面对人生。”

他指出在歌曲中，有着许多人生哲学，如爱情、想念家乡等，特别是有几首歌《当你老了》、《时间到哪儿去了》等，并且还有许多的激励歌曲来激励人心。

孙春德在砂人联党都东支部属下卡拉OK小组主办的欢庆10周年暨卡拉OK歌唱比赛联欢晚宴上致词时，表明自该支部成功成立后，党务活动也办得更好。

他称，该支部是于2015年才成立，此前是用南兰俱乐部的名份来租下现今的党所，并且为了要展开各项活动来凝聚党员，同时也让党员之间有联系的平台，当时他们在不得已的情况下，成立了卡拉OK小组与舞蹈小组。

他指出，最初他们要成立都东支部时，一直受到其他支部的领导打压。他说，那时他们要成立支部的意愿很简单，就是基于党的组织是以选区来成立支部，于是他们就提呈申请书，然而之后在全砂闹得轰轰烈烈。

他续称，虽然当时有些党员为了甲必丹或本固鲁的职份而离开他们，但庆幸的是，仍有许多党员陪伴他们走过最艰难的时期。

与此同时，砂人联党都东支部属下卡拉OK小组组长刘人群表示，主办该活动的目的，是要通过这平台来促进党员之间的互相了解与交流，进而丰富与加强政治意识形态的认知，并且对党务的推动凝聚力量创造了有利的条件。

他称，当晚穿插歌唱赛的目的，除了增添联欢会的热闹气氛之余，也促进与发扬健康的文娱活动。