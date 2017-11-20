邀李景勝主持儀式 杜當觀音堂23日掛牌匾

（本报美里19日讯）杜当观音堂定于11月23日（农历十月初六）早上8点升挂牌匾，邀请砂拉越旅游、艺术与文化部助理部长拿督李景胜主持仪式。

杜当观音堂目前基本工程接近完工，只剩下部分艺术雕工正如火如荼进行中，预料将按时完成。

该堂明年初将举行隆重的金身入殿安座典礼，确实日期有待公布。

杜当观音堂是美里加拿大山观音堂主席黄秀美（善明师父）与其已故夫婿郑石泉堂主所创办，为美里第一所规模宏伟的观音堂。

杜当观音堂除了主殿，前有天公殿，左为斋堂和宿舍楼，右为修行佛堂，入门处矗立高大的牌楼，围墙四周嵌上极富教育意义的二十四孝壁画、观音出生和成佛图像。

观音堂按照中国传统寺庙的建筑规格建设，美轮美奂，庄严肃穆，除了成为善信膜拜的圣殿，预料将成为宗教旅游圣地。

该堂是于2003年3月21日（农历二月十九，观音诞日）举行动土礼，2009年11月5日(农历九月十九，观音出家纪念日)举行动工奠基典礼，目前已晋入尾声，剩下的少部分工作进展顺利。

由于马币下跌，建材费用水涨船高，加上仍需从中国运进多座金身和庙用货品等，该堂仍不敷经费，公众受促慷慨解囊给予资助。

该堂主席黄秀美说，该堂开放向民众募捐善款，因为佛教希望通过这种方式，启发人的善根。当人们心怀善念做一件事情，便等于种下了建庙弘法的因，以后就会有相应的善果。

她说，民众广种福田，将福荫后代子孙。无论善款多寡，该堂都记录存档，以昭大信。



