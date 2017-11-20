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砂榕齊競技滿堂溢鄉情 林淑強親自授旗許信隆

发布于 November 20, 2017

（本报美里19日讯）由砂拉越福州社团联合总会主催、美里福州公会主办、青年团、妇女组暨乐龄组协办《第25届全砂榕属体育嘉年华会》邀请赛，订于12月8日至10日维持三天在美里市多个赛会地点同时进行。
美里福州公会代表队授旗仪式于本月14日（星期二）早上10时，假该会主席拿督林淑强的公司进行。该会主席林淑强亲自授旗予此次体育嘉年华会的筹备会主席许信隆，代表该会代表队接过会旗。当天授旗仪式，青年团团长刘郑祖培、妇女组主任刘意意、乐龄组主任江福华及团委组委们莅临观礼。
主席拿督林淑强勉励说，代表该会参赛是件光荣的事，每个人都应该尽力表现。更重要的还是“乡情第一”，通过技艺切磋交流，促进同乡之间情谊。希望参赛者们注意自身安全，避免运动伤害的发生。
筹备会主席许信隆也表示，此次体育嘉年华会的主题为“砂榕齐竞技、满堂溢乡情”。体育竞赛项目务必以公正、公平、公开形式地进行。全体成员也将以热诚盛情接待砂州各地来的乡亲，让他们感觉到宾至如归。

美里福州公会主席拿督林淑强（前排右2）授旗于体育嘉年华会筹备会主席许信隆（前排左2）代表该会代表队接过会旗时，与执委们一起合照。
美里福州公会主席拿督林淑强（前排右2）授旗于体育嘉年华会筹备会主席许信隆（前排左2）代表该会代表队接过会旗时，与执委们一起合照。
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