首页 新闻 北砂新闻 陳超耀：延誤就醫病情惡化 身體不適速求診

陳超耀：延誤就醫病情惡化 身體不適速求診

发布于 November 20, 2017
2017年世界糖尿病日暨世界乐龄日庆典活动赞助单位、 配合及支持单位领取感谢状后合摄。
2017年世界糖尿病日暨世界乐龄日庆典活动赞助单位、 配合及支持单位领取感谢状后合摄。

（本报美里19日讯）卑尔骚区州议员拿督陈超耀指出，我国糖尿病患者人数逐年攀升，目前已占据国家人口的17.5%，当中以女性占多数。

他吁请女性多关心自己健康，勤于体检。一旦发生身体有任何不适或出现糖尿病的征兆时，就应该迅速求诊，切勿延误就医，造成病情恶化。
陈超耀表示，根据卫生部在2015年展开的调查，每5个国民当中就有1人患有糖尿病。更令人担忧的是，报告也显示我国目前总人口虽有3千500万人，可是却有 有1千800万的国民有患上糖尿病的风险，足见糖尿病已成为国民健康的“ 杀手”。
“糖尿病是世界上增长最快的慢性疾病。据世界卫生组织对马来西亚展开的调查发出警报，预计到了2025年，大马的糖尿病患人数将剧增至80万7千人。”
他指出，大马的糖尿病患者人数每年节节上升。以上的种种数据都显示糖尿病已严重威胁国民的健康，由此可见，糖尿病的预防是糖尿病治疗的重要部分，要明智对抗糖尿病，特别是糖尿病前期的人士。故此国民必须注意日常的饮食，勤做运动，并且定时进行健康检查。
“糖尿病可引发各种并发症，导致失明、肾衰竭、心脏病等严重疾病，是造成患者生活质量下降、死亡率增高的最主要原因。”
他是昨晚为马来西亚糖尿病公会美里分会联合市区政府全科诊所咨询委员会及星城购物广场联办的2017年世界糖尿病日暨世界乐龄日庆典主持开幕时，如斯表示。
今年世界糖尿病日的主题为“女性与糖尿病–我们拥有健康未来的权利”出席开幕仪式的嘉宾也包括马来西亚糖尿病公会总会副主席杨贵重、美里分会顾问拿督乌苏拉吴、会长陈超梅、美里医院院长黄修儒医生、医务局主管维罗妮卡医生等人。

  • 汶莱媒体中国访问团顺利完成对中国苏州与南京2个城市的交流访问。日前返国获得中国驻汶莱大使馆随员吴中豪的迎接。

    收穫豐碩了解更具體 訪華汶媒回國了

    （本报斯市19日讯）汶莱媒体中国访问团顺利完成对中国苏州与南京2个城市的交流访问，收获丰硕。 本次访问让汶莱国内媒体对中国，尤其苏州与南京的种种，从经济、人民生活文化、饮食文化等多…
    November 20, 2017
    0 second read
  • 代号为“共同迈进”的汶莱皇家陆军与新加坡陆军联合演习18日起在鲁姆进行。

    代號「共同邁進」 汶新陸軍聯合演習

    （本报斯市19日讯）代号为“共同迈进”的汶莱皇家陆军与新加坡陆军联合演习昨日起在鲁姆进行。 第22届的汶莱皇家陆军与新加坡陆军联合演习，昨日在汶莱陆军第三营举行开幕仪式。 …
    November 20, 2017
    0 second read
  • 从马来西亚砂拉越州进口的活猪抵达新加坡港口。（农粮兽医局提供）

    18年來首次 獅城從大馬進口活豬

    （新加坡19日综合外电报道）新加坡在隔了18年后再次从马来西亚进口活猪，消费者本周将能从市面上选购新鲜的马来西亚猪肉。 农粮兽医局今年批准从马来西亚砂拉越州进口活猪，条例生效后的首…
    November 20, 2017
    2 second read
载入更多相关文章

  • 邀李景勝主持儀式 杜當觀音堂23日掛牌匾

    （本报美里19日讯）杜当观音堂定于11月23日（农历十月初六）早上8点升挂牌匾，邀请砂拉越旅游、艺术与文化部助理部长拿督李景胜主持仪式。 杜当观音堂目前基本工程接近完工，只剩下部分…
    November 20, 2017
    0 second read

  • 砂榕齊競技滿堂溢鄉情 林淑強親自授旗許信隆

    （本报美里19日讯）由砂拉越福州社团联合总会主催、美里福州公会主办、青年团、妇女组暨乐龄组协办《第25届全砂榕属体育嘉年华会》邀请赛，订于12月8日至10日维持三天在美里市多个赛会…
    November 20, 2017
    0 second read
  • 市长俞小珊等人到场支持。

    獲得廣大民眾熱烈支持 培中義賣籌逾17萬

    （本报美里19日讯）培民中学校长廖国炜表示，今年义卖会获得广大民众热烈支持，义卖固本售出17万令吉，尚未包括今日现场所售出的固本数目。 他说，今天的义卖会摊位主要以冷饮、百货、糕点…
    November 20, 2017
    0 second read
Load More In 北砂新闻
评论功能已关闭