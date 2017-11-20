陳超耀：延誤就醫病情惡化 身體不適速求診

2017年世界糖尿病日暨世界乐龄日庆典活动赞助单位、 配合及支持单位领取感谢状后合摄。

（本报美里19日讯）卑尔骚区州议员拿督陈超耀指出，我国糖尿病患者人数逐年攀升，目前已占据国家人口的17.5%，当中以女性占多数。

他吁请女性多关心自己健康，勤于体检。一旦发生身体有任何不适或出现糖尿病的征兆时，就应该迅速求诊，切勿延误就医，造成病情恶化。

陈超耀表示，根据卫生部在2015年展开的调查，每5个国民当中就有1人患有糖尿病。更令人担忧的是，报告也显示我国目前总人口虽有3千500万人，可是却有 有1千800万的国民有患上糖尿病的风险，足见糖尿病已成为国民健康的“ 杀手”。

“糖尿病是世界上增长最快的慢性疾病。据世界卫生组织对马来西亚展开的调查发出警报，预计到了2025年，大马的糖尿病患人数将剧增至80万7千人。”

他指出，大马的糖尿病患者人数每年节节上升。以上的种种数据都显示糖尿病已严重威胁国民的健康，由此可见，糖尿病的预防是糖尿病治疗的重要部分，要明智对抗糖尿病，特别是糖尿病前期的人士。故此国民必须注意日常的饮食，勤做运动，并且定时进行健康检查。

“糖尿病可引发各种并发症，导致失明、肾衰竭、心脏病等严重疾病，是造成患者生活质量下降、死亡率增高的最主要原因。”

他是昨晚为马来西亚糖尿病公会美里分会联合市区政府全科诊所咨询委员会及星城购物广场联办的2017年世界糖尿病日暨世界乐龄日庆典主持开幕时，如斯表示。

今年世界糖尿病日的主题为“女性与糖尿病–我们拥有健康未来的权利”出席开幕仪式的嘉宾也包括马来西亚糖尿病公会总会副主席杨贵重、美里分会顾问拿督乌苏拉吴、会长陈超梅、美里医院院长黄修儒医生、医务局主管维罗妮卡医生等人。