葉耀星：國陣領袖伸援手 遺憾在野領袖仍批政府

（古晋19日讯）人联党哥打圣淘沙支部主席叶耀星遗憾看到在槟城水灾课题上，虽然国阵领袖及各地的非政府组织纷纷伸出援手，抵达槟城赈灾，展现大马人民的团结精神，然而却有一些反对党领袖议员选择在这个非常时期去批评政府，把一切事情和责任追算在国阵政府头上。

叶耀星透过文告指出，这种行为实实在在的显示了这些反对党领袖议员的不成熟和不负责任。与其提出具有建设性的意见或批评，他们更喜欢在鸡蛋里挑骨头，用毫无建设性的冷嘲热讽来攻击政敌的努力，使到许多直接或间接参与赈灾的人员单位士气受到打击。

“为了掩饰他们的过失，这些反对党领袖永远会有一大堆借口来为自己开脱，国阵政府顺理成章的，成了他们推卸责任的带罪羔羊”。

况且，他补充，行动党约十年前得到人民的委托，接手槟州政权成为州政府，因为槟州的人民相信行动党议员可以做得更好，能够实际的改善问题。

“虽然，在社交媒体上抨击政府，或者对政府冷嘲热讽，可吸引许多观众支持者，但这一切都对实际解决问题于事无补。如今行动党是时候向槟州的人民解释清楚，高达数十亿令吉的州土地买卖收益究竟用在哪里了?”

对此，叶耀星表示深感遗憾，因为槟州政府不善用州财政资源去提升州内的排水系统和防洪计划，反而把这些宝贵资源用在建造脚车专用道和隧道上，更甚的是，该州过度开发的山坡计划如今似乎也已经开始出现许多反效果。

有鉴于此，叶耀星敦促砂拉越的人民从这起事件中吸取经验，拒绝那些不可靠，不负责任及缺乏透明度的反对党领袖。反观砂拉越，他表示，砂政府在首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里的领导下，所推行的政策处处以民为本，首长更宣布拨出1亿令吉在州内推动114项高效防洪计划。

“槟城那些计划单是谘询费用便要高达2.2亿令吉。若将这笔款项拿来提升沟渠排水系统和实行防洪计划难道不会更好吗?身为一位砂拉越的子民，我无意干涉槟州的内政，但砂拉越的人民必须了解到可靠，负责和具透明度的重要性。这讲求实际行动而非空谈而已。”