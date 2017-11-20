鄭州葉縣祭祖 葉紹賢率宗親尋根

马来西亚代表在全国总会长拿督叶国文宗长（前排坐者右5）和全国副总会长叶绍贤宗亲（最后排左1）带领之下在《叶姓始祖叶公沉诸梁之墓》拍照留念。

（古晋19日讯）砂拉越南阳叶氏宗亲会在主席叶绍贤和领队叶文昌带领之下第一次去郑州叶县祭祖寻根。

据悉，该团队原本是要参加10月27至29日在中国河南省郑州叶县所主办的“叶氏世界大会”临时取消。不过，一些区域如台湾，广州，贵州等地的代表陆续也抵达，让叶氏宗亲前往叶公陵园进行祭祖仪式，随后也安排5天的“南拳北腿，三国探秘新体验”。

砂南阳叶氏宗亲会的团队总共17人，由古晋出发，经过亚庇转机前往中国武汉，路经河南郑州、叶县、登封、南阳、武当山、卧龙岗、随州等地，一路探秘，最后再由武汉飞回。该团队进行了一连9天的活动行程。马来西亚总共有43位代表出席此项祭祖活动，值得鼓励。

每一个姓氏都有着自己的祖先，有着自己姓氏的发源地，数千年来，追踪溯源，寻根问祖，生生不息……此次的行程带团员走进“叶氏发源地，河南叶县，叶公陵园”，让大家了解叶氏一族2千500年以来的命运轨迹，历史沧桑……更加认识叶氏祖先“叶公沉诸梁”的历史故事。

砂拉越南阳叶氏宗亲会主席叶绍贤特别指出，中国河南省有一个地方名称《南阳》它属于专区，它比《市》还要大，拥有超过1千万人口，是1.2亿人口《河南省》里面的一个专区。这个《南阳》专区市镇让所有参宗亲都感到惊讶，值得大家一游。真的不知道有一个这样名称的市镇。现在才了解到叶氏宗亲会都有写着《南阳》这两个字体，让大家引以为荣。其实该宗亲会也很伟大，而且并不小。还真可说：读万卷书不如走千里路，这是一个意外的收获。