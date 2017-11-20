張慶信：改善華小獨中環境 宗和聯更廣泛為教育貢獻

在拿督斯里张庆信（左3）见证下，筹委会主席陈永发（左2）移交支票予古晋中华小学校董会主席王长福（右2），右一为大会主席黄广邦。

（本报古晋19日讯）首相署东亚特使兼民都鲁区国会议员拿督斯里张庆信指出，希望宗和联谊会可以更广泛的为教育做出更大的贡献，协助改善华小与独中的学习环境，提升学校的硬体设施与教材，让学生可以有更优越的学习环境，因为正所谓再穷也不能穷教育。

他感谢古晋宗和联谊会，高风亮节，慷慨捐助台币10万元予台湾大马旅台3合1教育紧急基金。除了该联谊会，其他地区的宗和联谊会和领导也给予该基金大会支持。

另一方面，他也期待宗和联谊会辅助那些误入歧途的青少年，回归正途，积极向上与努力学习，重新踏入社会，脚踏实地的为自己的未来打拼。

他说，社会上除了孤儿及老人、仍有许多等待帮助的弱势群体，并心酸看到社会上部分有能力者，对扶助弱势群体却不感兴趣。

他指出，有者反而认为让自己花天酒地逍遥快活这才是人生快乐之道也。更令人失望的是有些富裕者为了展现自己的财力，甚至胡作非为，欺压他人。

他表示，古人说：“救人一命，胜造七级浮（福）屠（土）”。他看过一句话，“如果人人都想为他人亮一盏灯，那么世界就会一片光明！“。

他希望宗和的会员们可以不计种族或是信仰，只图能造福社会而帮助他人。

拿督斯里张庆信在古晋宗和联谊会庆祝会所落成暨筹募活动基金联欢晚宴上致词时表示，在社会或是民间团体，在人们有需要协助的地方，若大家能放下身段、不分你我、真诚的付出、有钱的出钱、有力的出力，肯定可以达成更大的目标与期望。

他赞扬，古晋宗和联谊会在过去也曾帮助许多需要援助的群体，希望如此的精神可以继续传承下去，并可让社团、组织学习，只要人们能付出多一点爱心，维护社会的和谐安宁，就可以大幅度减少会的问题。

他相信，只要是诚心诚意为民、为地方、为州、为国付出，结合各地宗和联谊会的力量，必能齐心合力维护地方和谐建立一个有爱的社会。较后，张庆信宣布拨款2万令吉予该联谊会。

当晚，主办当局也移交1万5千令吉的捐款予5个团体，即古晋儿童济世之家、古晋中中校董会、古晋自闭症协会、古晋中华小学校董会及古晋博爱协会。各团体各获得3千令吉。