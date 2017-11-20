申請截止下月9 新邦迪卡聯誼頒子女學優金

（古晋19日讯）新邦迪卡区民众联谊会即日起，接受会员申请2016年度会员子女学业优良奖励金。申请截止日期定于今年12月9日，中午12时正。

筹委会主席兼该会文教主任黄昭信表示，颁发奖励金的目的是鼓励会员子女努力求学，吸取更多知识充实自己，以便将来为民族，社会及国家做出贡献。

他呼吁所有符合申请资格的会员子女，尽快向会所秘书处索取表格，于12月9日前呈上，逾期恕不受理。

以下为申请会员子女学优之评审标准：

（甲）小学组：

（a）一至三年级学生，其全年学业总成绩达到80%A等以上（只限学科）

（b）四至六年级学生，其全年学业总成绩达到70%A等以上（只限学科）

（c）六年级小六评估考试（UPSR）至少5个A。

（乙）中学组：

（a）国中：初中其全年学业总成绩达到75分以上，高中为70分以上者；七号班的PT3至少考获得5A（必须拥有文凭）；九号班SPM会考至少考获得5A（必须拥有文凭）；十一号班STPM/ALevel/OLevel四科，一科A,或二科B,其他各科及格。

（b）华文独中，初中全年总成绩为75分以上，高中为70分以上;独中统考须六科优等（6B）以上。

此外，操行等级必须乙等或以上。

申请奖励金者，须填该会所制定之表格，并附上经学校盖章，并签名证明的成绩单副本，及出生纸副本，一并送交该会办事处，以供审核。

该会办事处联络电话为082-259 288。

颁奖日前预定于12月17日（星期日）早上10时，假本会所（新邦迪卡联谊会）举行。得奖学生名单会在各报章刊出，望敬请留意。