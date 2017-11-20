554中小學清寒子弟受惠 華人慈善信託發逾34萬助學金

拿督陈超耀颁发助学金给受惠学生。

（本报美里19日讯）美里华人慈善信托委员会今天发放34万零650令吉，作为培民中学、廉律中学教育基金暨中小学清寒子弟助学金。

美里华人慈善信托委员会今日拨出22万5千250令吉给美里市两间独中，分别是廉中获得13万2千550令吉，培中获得9万2千700令吉教育基金。除此之外，该委员会也拨出11万5千400令吉清寒子弟助学金，让总计554名中小学生受惠。该委员会今年总共拨出34万零650令吉，充作培民中学、廉律中学教育基金暨中小学清寒子弟助学金。

美里华人慈善信托委员会主席拿督斯里天猛公拿督斯里李旭同在培中、廉中教育基金暨中小学清寒子弟助学金颁发仪式上表示，支持华文教育是我国华社长久以来的传承,独立中学也是全华社长时间的坚持和奋斗有了今天的成就。

他透露，该委会今年除了拨给美里培民中学及廉律中学各5万令吉以外，今年也以两所独中学生人数计算，每名学生另加50令吉拨款于相关学校。

因此，培中有854位学生，该校今年共得9万2千700令吉。廉中有1651位学生，今年共得13万2千550令吉。另外，今年有231位来自11间小学的学生每名可得150令吉的助学金，共计3万4千650令吉；323位来自13间中学的学生，每人可得250令吉，共计8万750令吉，总拨款34万零650令吉。

“我们每年能拨出款项来资助同学们，是归功于我们的店屋的租户、商号。在此我要代表委员会感谢他们的合作与支持。”

李旭同披露，美里华人慈善信托委员会是砂州政府与1994年慈善信托法令下委任之慈善团体，宗旨为推动华人一切慈善事业，委员成员的服务纯属义务性质，目前有10位委员，管辖4个单位，即美里大伯公庙、美里老人之家，以及美里三个华人义山及教育小组。

他说，本着服务社会的宗旨，该委会教育小组成立了中小学清寒子弟助学金，每年拨出一笔款项作为鼓励，希望能协助家长减轻来年孩子开学时的负担，更希望能给同学们力量，刻苦学习，努力拼搏，自强不息，以优异的成绩报效国家、回馈社会，争取早日成为国家的栋梁之才，不要辜负父母及社会的期望，将来为国家建设作出贡献。

出席颁奖仪式者包括卑尔骚区州议员拿督陈超耀律师、美里华人慈善信托委员会副主席本曼查杨惠生、秘书余求胜、财政方凤金、廉律中学首席执行员拿督房按民博士、美里培民中学董事长许为隆、美里省教育部代表等人。

陳超耀：全球學習華語趨勢

有知識才能出人頭地

（本报美里19日讯）再穷不能穷教育，这句华族名言，令数十个年代华人受到影响，正因为这句名言，令华人认为，只有教育才是重要，有了教育得到知识，才能出人头地。

卑尔骚区州议员拿督陈超耀律师是出席美里华人慈善信托委员会今早在美里中华公学礼堂举行的培中、廉中教育基金暨中小学清寒子弟助学金颁发仪式上，如斯表示。

他说，教育，是国家发展的一个重要领域。现今社会不单只是华人认为教育的重要，土族也有同样的想法。

“随着中国迅速增长的经济、巨大的市场与国际影响力，全球学习华语的人越来越多。统计目前全球使用华语的人口已超过13亿，华语随着中国的崛起而走向世界。如今非华裔也重视华语，积极地学习华语。”

他鼓励国民学习华语华文，看到友族能够说好华语，华人子弟更应该积极地学习和使用华语。

陈超耀希望，美里华人慈善信托委员会可为华人在各方面争取更多的项待遇。