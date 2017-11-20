Beach Republic移交善款2團體 美里沙灘義跑逾600人

卑尔骚州议员拿督陈超耀及美里市长俞小珊为第3届美里沙滩义跑主持鸣笛开跑仪式。

（本报美里19日讯）第3届美里沙滩义跑获得逾600人报名参加，主办单位今日移交1万2千令吉予美里卫理福儿院及莫斯再也特殊儿中心受惠。

Beach Republic俱乐部经理黄昭俊及筹备会主席刘丽仪于今早在活动上，将各别的6千令吉捐款移交给莫斯再也特殊儿中心委员黄财泉及美里卫理福儿院院长罗欣雁。

这项慈善义跑路线共分为10公里和4公里，今早在Beach Republic俱乐部海边举行，并由卑尔骚州议员拿督陈超耀及美里市长俞小珊主持鸣笛开跑仪式。

黄昭俊在致词时表示，Beach Republic俱乐部在履行企业社会责任的同时，尽最大努力去帮助社会的弱势群体，透过这样的爱心行动为慈善献爱心及力量。

“这项义跑活动已迈入第3年，我们举办沙滩义跑以慈善为出发点，大家在提倡健康生活的同时，不忘忽略社会的公益善举活动，这次我们在扣除所有开销，将全数余额捐献给两个受惠单位。”

黄昭俊感谢民众对义跑的支持，尤其是第3年再度参与的民众，透过行动爱心齐齐为慈善献出爱心和力量，值得赞扬。

除了趣味组别外，其余组别的第一名可获300令吉现金及奖牌，第二名200令吉现金及奖牌，第三名100令吉及奖牌，第4名80令吉现金及奖牌及第5至第10名可得50令吉及奖牌。

这项义跑由Beach Republic俱乐部举办，美里跑步俱乐部为技术单位，消拯局、石山狮子会、东林高尔夫球俱乐部、歇脚亭及美里彭城刘氏公会青年团为协办单位。

以下为得奖者成绩：

男子公开组：

第一名：徐传真

第二名：佐尼戈孟哥

第三名：胡俊强

女子公开组：

第一名：李丽霞

第二名：李秀娴

第三名：杰欣蒂亚

男子宿将组：

第一名：刘永权

第二名：李金兴

第三名：钟裕源

女子宿将组：

第一名：许燕玉

第二名：应守晶

第三名：丽亚丝伦

少年组：

第一名：柯威朗荷

第二名：尼威力彼里

第三名：刘俊廷

少女组：

第一名：谢珍妮

第二名：邱雪莹

第三名：仁慈尔

4公里男童家庭组：

第一名：罗宾马迪与斯乐迪

第二名：玛丝丽亚与莫哈末阿志

第三名：伊里哲立与恩尼斯

4公里女童家庭组：

第一名：黄小明与宁彩云

第二名：杨佩莹与邓宇辰

第三名：吴颖芳与格雯达泉