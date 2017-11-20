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沈桂賢對設計讚不絕口 納英藍寶石公園推展禮

发布于 November 20, 2017
在砂地方政府与房屋部长拿督沈桂贤（中）见证下，纳英集团副董事经理黄萍莺（左1）与PMC设施与实业有限公司首席执行员潘志强（右2）互相交换协议书。左2为纳英集团董事经理拿督哈斯米哈斯南。
在砂地方政府与房屋部长拿督沈桂贤（中）见证下，纳英集团副董事经理黄萍莺（左1）与PMC设施与实业有限公司首席执行员潘志强（右2）互相交换协议书。左2为纳英集团董事经理拿督哈斯米哈斯南。

（本报古晋19日讯）纳英集团旗下蓝宝石公园(Sapphire on the Park)公寓今日进行展示单位预览推展礼，该展示单位亦于今起开放予民众参观。
值得一提是，纳英今日乃邀请到砂地方政府与房屋部长拿督沈桂贤主持推展礼。是项蓝宝石公园是纳英古晋百乐城其中发展项目。
拿督沈桂贤于今日推展礼上致词时表示，迄今古晋社区不断在进步，人民生活素质越来越富裕，这也意味着高级住宅产业需求随之增加。
“现在，我们的社区对于住宅要求不仅关注在建材品质，也强调迎合现代生活方式的需要。”
他称，其部门非常关注社区偏好的改变，也感到欣慰本地私人发展商如纳英极积与州政府配合，尤其是州政府继续提供可负担房屋建设迎合市场需求，而纳英则专注在社区上不同部分的要求。
他还说，如果有关注他在州议会部门总结的报导，就会知道该部门今年共批准97项防洪计划，其中63项将在今年内完成，其余34项则在明年执行。
至于古晋方面，当局已分配1亿5千万令吉拨款，作为明年下半年防洪计划实行，当中包括巴都林当区。
与此同时，他也感谢纳英在协助防洪方面表示主动与关注，例如在巴都林当学院路（Jalan College）展开防洪措施的工作。
他还赞扬纳英不忘教育发展的贡献，本着取之社会、用之社会的社会企业精神为史打搏国小（SK Stapok）捐献5万令吉的教育资金。还有，纳英亦与PMC设施与实业有限公司进行合作协议签署。
另一方面，纳英认为该公司是社区方式的合作伙伴，并坚信生活上富裕是值得期待与应得的。尤其是随着社区进步，纳英更专注其它生活形式，包括便利、安全与休闲等需求，这也是蓝宝石公园公寓所能提供的。
该最新展示单位以“经典法国之美（Classic French Beauty）”、“斯堪的纳维亚保护区（Sacndinavian Sanctuary）”及“宽敞极简主义（Spacious Minimalist）”为主题，展现出不太普通却负担得起的生活方式。其中一些单位还配备了私人空中庭院。
纳英蓝宝石公园公寓占地逾7万2千平方尺，设有生活所需设施、多层次保安及专业产业管理，将整个公寓标准提升至另一档次。
据悉，该公寓的Classic Tower单位目前已售出80%，而经典大楼工程预计很快竣工，并于明年交接。
民众亦可莅临古晋纳英销售处，开放时间从周一至周五早上9时至傍晚6时，及周末或公共假日从早上10时至下午5时。
欲知更多详情，可致电082-416288或016-8899944、或上网浏览www.naim.com.my、www.naimproperties.com.my、www.facebook.com/naimproperties查询。

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