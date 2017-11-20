古晉15哩至西連道路 車流量遷設施拖慢工程進度

拿督斯里法迪拉尤索夫（右3）在官员与工程师们的陪同下，巡视15哩一带桥梁工程时摄。

（本报古晋19日讯）联邦工程部部长拿督斯里法迪拉尤索表示，古晋15哩至西连道路的泛婆大道工程因为面对车流量以及迁移公用设施的问题而导致工程进度较原定的有所延误，目前工程进度达75%。

他解释，该区实时路况致使提升工程在进行时面临车流量的问题，加上提升工程需要进行很长的一段时间，因此承包商也面临了迁移公用设施的挑战。

他说，虽然工程因此而比原定进度延误，惟，如今也已获得解决。而有关当局也促承包商寻求加快工程进度的方案。

他是在今天出席泛婆大道汇报会后，前往工地现场巡视工程进度后，向在场媒体如是发表谈话。

法迪拉尤索披露，他被告知该路段双向道的架空大道的有一部分已经完成，目前也专注于正在施工阶段的新双向道工程。

他指出，在巡视时也再三叮嘱承包商必须确保完全遵循交通管理计划，除了避免发生意外的同时也能为道路使用者在施工阶段带来便利。

“我也叮咛承包商探讨如何把为道路使用者的不便降到最低，同时也能加快完成部分为道路使用者带来不便的工程进度。”

无论如何，部长称目前本身对15哩的工程还是满意的。如果有关工程进度能依照规划的落实，如果没任何事项发生，预计可在明年4月份竣工。

另一方面，针对该区闪电水灾的投诉事件，法迪拉尤索澄清，发生闪电水灾不是因为工程而导致的，而是该区附近出现排水的问题。

“以前这区有涉及私人土地的问题水道也因此被关闭，不过现在水利灌溉局也正寻找解决排水问题的方法，以让该区居民不会再受闪电水灾影响。”

对于三马拉汉大桥的建设工程，他表示根据报告显示工程进展顺利，不过，身为工程部最高领导人，还有公共工程局等都相关单位都必须亲自巡视工程进度。