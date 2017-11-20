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砂賽船盛會魅力無法擋 首長汶蘇丹大顯神威

发布于 November 20, 2017
汶莱苏丹陛下哈芝哈山纳柏嘉尽显宝刀未老戏码，率先冲向终点，率领其队伍拿下了这场贵宾组别的冠军荣誉，博得不少在场观众报以热烈掌声。
汶莱苏丹陛下哈芝哈山纳柏嘉尽显宝刀未老戏码，率先冲向终点，率领其队伍拿下了这场贵宾组别的冠军荣誉，博得不少在场观众报以热烈掌声。

（本报古晋19日讯）2017砂拉越赛船盛会魅力无法挡！汶莱苏丹陛下哈芝哈山纳柏嘉与砂州首长拿督巴丁宜阿玛阿邦佐哈里更摇身一变成为参赛者，同场角逐。
亲临砂州古晋出席观赏此项常年度赛船盛会的汶莱苏丹陛下哈芝哈山纳柏嘉今午在砂州元首丕显斯里泰益玛目、首长拿督巴丁宜阿玛阿邦佐哈里及副首长拿督阿玛阿旺登雅等人的陪同下，从希尔顿酒店步行至河滨公园，随后登上游艇观赏本年度赛船盛会。
除了为其中一个组别的赛船主持挥旗礼外，随后汶莱苏丹陛下哈芝哈山纳柏嘉更有备而来亲身下场摇身成选手，登上4号船艇，准备大显身手。而作为主人家的砂州首长阿邦佐哈里与副首长阿旺登雅也不呈多让，同样下场与汶莱苏丹陛下哈芝哈山纳柏嘉同场较量。
平时热爱运动的汶莱苏丹陛下哈芝哈山纳柏嘉尽显宝刀未老戏码，在这场贵宾戏码王者之战较量中一马当先凭借一路的领先优势，率先冲向终点，率领其队伍拿下了这场贵宾组别的冠军荣誉，博得不少在场观众报以热烈掌声。
现场吸引了大批民众出席观赛，热闹异常，也让本年度赛船盛会圆满并顺利落下帷幕。

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