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爆未婚夫晒槍恐嚇 珍妮佛報警轟出門

发布于 November 19, 2017
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现年36岁的美国天后珍妮佛赫逊（Jennifer Hudson）与37岁摔角手未婚夫David Otunga惊爆分手，David更怀疑向珍妮佛及其8岁儿子施以家暴，她向法庭申请保护令，将David赶出家门！珍妮佛更指David曾在厨柜枱上留下枪与枪套，以此来威吓她。
珍妮佛发声明表示与拍拖10年的David已分手数月，近日更申请针对其前未婚夫的保护令，并已获得批准，指她的举动完全以两人的8岁儿子David Daniel Otunga Jr.利益为依归。据称珍妮佛上周四瞒着男方向法庭申请保护令，获颁令后，同晚即有警察上门，David获准收拾个人物品后离开。

反被斥扮受害人
David则透过律师发声明否认家暴：“Otunga先生从未家暴或骚扰过Hudson小姐，又或是2人爱子，不幸地，以现时的环境，她有感需要对Otunga先生作出不实的指控，Otunga先生期待上庭获得2人爱子的住宿照顾权。”声明又指David近几星期一直试图与女方谈抚养权，珍妮佛大概怕自己因经常到处飞失去优势，于是“出阴招”扮受害者，又称David从没打过她与儿子。

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