專研開發電力工業機械人 南京科技公司引國際關注

（本报南京18日讯）专研与开发电力工业机械人的南京科技公司在初露头角，即已吸引到国际市场的关注。在南京进行访问的汶莱传媒访问团，也慕名而来，到访该公司。

此家以公司为亿嘉和科技股份有限公司。该公司副总裁王新建，就在前几天，一家来自印度的公司对其公司产品展现了浓厚的兴趣。

副总裁王新建表示，该公司目前市场主要交集在本地市场，跨入国际市场则是公司的日后目标。

他表示，选择开发作为电力行业机械人主要考虑到此领域在经济上更能承受机械人的价格外，也在于此领域工作内容普遍风险较高对于以机械人替换人工有更大的需求。

他强调另外，也在于电力领域对于新创新、新科技有更大的需求与接受程度。

对于公司未来，副总裁王新建希望这家刚涉足机械人领域的公司能够成为国际上一流的机械人制造公司。

他表示，该公司选择单一投入所有资源在电力工业领域机械人制造，将让该公司能完全的专注在此领域项目机械人的研发。

他相信在如此的专注程度，加上公司研究团队深厚的人力资源储备的优势，与专业性，无论如何都能让该公司在市场上，争得一席之位。

他进一步的表示到，公司人力资源中三分一位研发团队成员，且所有成员皆在机械人领域中，具备三至四年的经验。

他表示，这些种种，加上良好的产业环境，集聚优秀的人才，且政府有利此行业发展的政策，也都是让该公司在进入此领域后，能取得成就并快速发展的原因。

在技术层面上，他表示在起步阶段较为艰难是必然，不过经历这个阶段后随后的开发与研究会更快速些。

他举例称，像该公司第一代电工领域成功生产后，第二代的相关机械人的研发也能在更短的时间内完成。

副总裁王新建相信一个公司能对本身能有明确的定位与发展张方向，必然能在市场上有所作为。

他表示，目前虽然有公司企图复制他们的产品，不过所制造出来的同类机械人技术水平，还未能达到该公司的第一代机械盘人的水平。

副总裁王新建与其团队今日在接待到访的汶莱传媒中国访问团时向访问团简介该公司之际做出如此表示。南京市发展和改革委员会对外合作或处处长张浔恺也陪同访问团到访该公司。

坐立在南京软件谷的该公司，目前在电力工业上生产的机械人有室外移动智能巡检机机器人、室内移动智能巡检机器人、底下隧道智能巡检机器人、智能巡检无人机。

该公司目前与国内市场为主，同时也将目标锁定在海外市场，并计划在日本、美国等地设立海外分公司。



