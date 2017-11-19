中正幼園畢業禮 符永莉為學童自豪

（本报诗里亚18日讯）诗里亚中正幼儿园主任符永莉于今日在该园举行毕业典礼上致辞表示，此次第68届的毕业典礼，同时也是幼三班小朋友最难忘的日子，因为他们结束了在幼儿园三年的学习生活，即将成为一名小学生，她和全体幼儿园的老师都为他们感到无比的高兴与自豪。

她称，时间过得真快，转眼间，小朋友就毕业了。想起当初小朋友们初步入幼儿园时，从一个爱哭爱闹的孩子，渐渐成长成为知书识礼的孩子，爸爸妈妈和老师们都感到骄傲。

她祝愿学生们明年们踏入小学后，继续好好努力学习、爱学校、爱老师、爱同学，成为一名优秀的好学生。

傅文華：我校注重素質栽培

（本报诗里亚18日讯）诗里亚中正中学幼儿园于今日上午在该校礼堂举行毕业典礼，共有82名幼儿毕业。

该校副监学傅文华在致辞时表示，该校向来重视学生的素质栽培，及教学环境的各项措施，为他们的学习路程提供一个坚强支持。近年来，校内的设施有了明显的改进，大多数教室安装有多媒体电脑教学设备，基于安全考量，学校装有全天候的监视系统，该校修建完毕开始启用的金禧堂，可让学生们有更加舒适的活动空间。安全没有疑虑，设施完善的环境下，家长可以没有后顾之忧，放心的将孩子们送来校园学习。

他称，学生和老师们经过三年的幼儿园学习和生活，小朋友们就要毕业了，这些日子非常值得珍惜。

活动中除颁发结业证书外也颁发学业学优奖，培训课程（After School Program

10）颁奖，全年课外活动奖，幼三毕业生表演，毕业生代表致辞。

兹将该校二零一七年学优奖班级名单公布如下：

幼三红：彭乔，艾琳，法拉

幼三蓝：何拉，罗婉柔，张瑞恒

幼三绿：林纬妍，倪佳，洪乐恩



