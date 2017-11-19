許月蘭：95年實踐證明 校友乃母校寶貴財富

（本报斯市18日讯）许月兰校长今天在汶中九十五周年校庆校友回校日称，“九十五载桃李天下，九十五载办学历史，我们的母校汶中传播知识，启迪智慧，服务社会，报效国家，向社会输送了近不计其数的精英人才，在场的各位在全国各地为国家贡献着自已的才华和智慧，取得了骄人的业绩，有很多人已成为各种领域中的重要人物。”

九十五年的发展实践证明，校友永远是母校最宝贵的财富，是母校发展最重要的资源，也是母校前进最可信赖和依靠的力量。衷心感谢汶中的历届校友！你们以汶中人特有的素质和精神风貌为社会做出了积极贡献，为母校赢得了荣誉。是你们用坚毅和赤诚的爱心，造就汶中这个响亮的校名。

她说，今天是个喜庆的日子——新朋老友相约母校，共同庆祝汶中95周年校庆的好日子！也是个分享的日子——园丁学子齐聚一堂，共同追溯品味95年的芬芳！今天，更应是个感恩的日子——我们在校园举行俭朴而又热情的庆典，共同回忆曾经的关怀、共同回顾岁月的甘甜、共同点燃青春的激情、共同描绘未来的蓝图。

今天，我们怀着无比振奋和喜悦的心情，迎来了汶中九十五周年校庆，这是我校发展史上的一件大事。今天，看到校友们共同携手，带着一片赤诚爱心重回母校，我心中充满了激动。我谨此代表汶中欢迎各位回到母校，并至上我最热烈的欢迎和亲切的问候!

最后，衷心祝愿各位老师，各位校友，身体健康，万事如意，祝愿汶中的校务蒸蒸日上。