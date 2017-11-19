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菲軍方：民答那峨島戒嚴恐延長

发布于 November 19, 2017

（马尼拉18日综合电）菲律宾军方表示，由于民答那峨岛依然有安全威胁，可能延长南部的戒严。
菲律宾星报（Philippine Star）今天引述军方发言人巴迪亚（Restituto Padilla）报导，即使马拉韦市（Marawi）在10月已结束战事，但政府军仍持续在民答那峨岛与武装组织对抗。
报导指出，安全威胁包括穆斯林叛军莫洛国伊斯兰自由斗士（BIFF）和恐怖组织阿布沙伊夫（Abu Sayyaf）。
菲律宾总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）5月宣布，马巫德集团（Maute）、阿布沙伊夫派系与外国激进分子在马拉韦市发动战事，企图为伊斯兰国（IS）组织设省，民答那峨岛将戒严至年底。
经连月对抗，菲国政府军击毙900多名恐怖分子，杜特蒂10月17日宣布马拉韦市“解放”，但因民答那峨岛尚有其他安全威胁，暂不解除戒严。
巴迪亚说，政府军努力让马拉韦市恢复正常，希望年底如期解除戒严，但即使如此，恐怖人士仍在运作，军方不能坐视不理。
菲国军方近期在民答那峨岛马吉丹奥省（Maguindanao）空袭BIFF的据点，又在苏禄岛和塔威塔威群岛（Tawi-tawi）丛林与阿布沙伊夫分子作战。
巴迪亚重申，如有必要将请求延长戒严，因应区域残余威胁。
他说，军警单位仍继续在民答那峨岛的战略地点设置检查站，监控私人武装部队、恐怖组织、不法分子及其他安全威胁的动态。
菲国商界人士担心戒严影响投资贸易，但南部台商多赞同戒严，以维护地区安全。

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