人權組織：更多證據指緬軍姦淫 燒殺羅興亞人

人权组织“巩固人权”（Fortify Rights）的报告证实缅甸安保部队和佛教徒暴民对罗兴亚人进行大规模的奸淫烧杀，手段之残忍令人发指。

（内比都18日综合电）又有监察机构与人权组织提出更多证据，指缅甸士兵对罗兴亚人进行大规模有系统的奸淫烧杀。

美国大屠杀纪念博物馆和总部在东南亚的人权组织“巩固人权”（Fortify Rights）周四联合发表的新报告指出，去年10月9日至12月，以及今年8月25日以来，罗兴亚人受到了“广泛而有系统的攻击”。

报告写道：“缅甸安保部队从地面和空中向罗兴亚人开火，军人和手持刀子的平民（暴徒）将罗兴亚男女和小孩砍死并割破他们的喉咙，罗兴亚人被活活烧死，军人强奸或轮奸罗兴亚妇女和女孩，任意地大规模逮捕男人和男孩。”

据报道，缅军有一回杀了数百个罗兴亚人之后，“将尸体堆积在一起，然后放火烧尸”。

这份长达30页、名为《他们企图把我们杀光》的报告是上述两个组织的调查员亲赴缅甸若开邦和缅孟边界地区，根据与生还者、目击者以及国际救援人员所做的200份访谈而撰写的。部分受访的目击者说他们亲眼看见8月底在三个罗兴亚人村子发生的大屠杀。

报告：有更多证据显示

罗兴亚人遭种族灭绝屠杀



这份报告进一步证实缅甸安保部队和佛教徒暴民对罗兴亚人进行大规模的奸淫烧杀，手段之残忍令人发指。报告说有更多证据显示“罗兴亚人遭到种族灭绝大屠杀”。

人权观察组织同在周四发布一份报告，重点披露缅甸军如何使用性暴力残害罗兴亚女子，并称这些行径足以构成违反人道罪。

该组织访问了强奸受害者、救援组织和孟加拉卫生部官员，共记录了六起大规模强奸案。据报告，这些大案发生时，士兵将大群罗兴亚女子围困起来，先是殴打她们，然后再将她们轮奸。

该报告作者威勒说：“强奸已成为缅甸军方对罗兴亚人进行种族清洗时惯用的杀伤性手段，缅军的残忍暴力行为使无数妇女和少女受到残酷伤害和严重的心理创伤。”

人权观察组织访问了若开邦19个村落的52名罗兴亚女子，其中29人惨遭强奸，当中有三人未满18岁。这29名受害者几乎都曾遭至少两名军人轮奸，其中八人更被至少五人轮奸。

来自若开邦孟都镇的15岁少女哈拉说，她被扒光衣服，惨遭大约10个男人轮奸。“当我的兄弟姐妹找到我时，我躺在地上，他们还以为我死了。”

很多受访妇女称，她们目睹孩子、丈夫和父母死在军人手上，自己也难逃被强奸的厄运。出逃的被强暴者申诉，她们被摧残后强忍着身体的创痛，步行数日才逃至孟加拉。

自缅甸军方今年8月25日对罗兴亚人武装组织“若开罗兴亚拯救军”展开军事行动和被联合国称为“种族清洗”的行动以来，至今已有近70万名罗兴亚穆斯林逃到孟加拉。人权观察组织呼吁联合国安理会对缅甸实施武器禁运，并对残害罗兴亚人的军方领袖实施针对性的制裁。

缅军方否认指控

拒绝联合国调查团入境

缅甸军方刚在周一公布其内部调查结果，否认军人曾对罗兴亚人进行奸淫烧杀。美国国务卿蒂勒森周二到访缅甸，呼吁当局针对上述指控，接受联合国的独立调查，但缅甸至今仍拒绝让调查团入境。