要求撤回反對黨解散令 歐美恫言制裁柬埔寨

11月16日发稿时止，柬埔寨王国高等法院仍在裁决柬最大反对党——“救国党”是否“散伙”。为预防“救国党”人因解散该党而“闹事”，柬发出全国戒备令。图为柬高法院外等后结果的媒体记者。

（金边18日综合电）柬埔寨最高法院应政府要求下令解散主要反对党救国党后，柬埔寨面对国际制裁。美国和欧盟都要求柬埔寨当局撤回解散令，否则将采取制裁行动。不过，柬埔寨政府对欧美的警告嗤之以鼻。

柬埔寨最高法院周四根据洪森政府的请愿，裁定救国党必须解散，并禁止其118名党员参政五年。这被指是为洪森在明年大选胜出继续执政铺路。

美国白宫说，事态发展显示，柬埔寨明年的大选将会是不合法、不自由或不公正的。这使柬埔寨的民主发展受到重大挫折，其经济增长和国际地位也会受威胁。美国将采取“具体行动”来回应，第一步是停止给予柬埔寨国家选举委员会的支持。

美国参议院已经通过决议，要求财政部和国务院考虑将涉嫌侵权的柬埔寨官员列入资产冻结和旅游禁令名单中。

欧盟则恫言要停止给予柬埔寨的贸易优惠待遇。欧盟发言人说，没有反对派的选举根本就不合法。他指出，欧盟目前给予柬埔寨军火之外几乎所有产品零关税的待遇，先决条件是政府必须尊重人权，可是柬埔寨看来已经违反了这个条件。

柬发言人：少了美欧

还有中俄日韩协助

自1993年以来，西方国家累计捐助了数十亿美元给柬埔寨，希望帮助摆脱数十年战乱的柬埔寨建立起一个多党制度。柬埔寨由于欧美贸易优惠的帮助，打造出一个低成本服装产业王国。在柬埔寨的总出口中，欧美市场占了60%。

柬埔寨执政党人民党发言人昨天反指美国与救国党勾结，图谋推翻洪森政府。发言人说，解散救国党是依法行事，少了美国和欧盟的支持，柬埔寨不会有问题。“如果欧盟和美国不帮助我们，还有其他国家如俄罗斯、中国、日本和韩国会帮我们推进民主。”

执政已32年的洪森在2013年的大选中险些被救国党拉下台，这回被指在下届大选来临之际对付政敌。2015年11月，救国党原党魁桑连西被控诽谤、煽动社会动乱等罪名，为避免被定罪而入狱而再流亡法国。今年9月，接任救国党主席的根索卡也被逮捕，被控叛国罪和涉嫌借助美国的支持夺权，如果罪名成立，可判监达30年。

虽然西方国家一直呼吁洪森政府释放根索卡，但至今从未恫言要对柬实施制裁。柬反对派也没有呼吁西方采取行动，因为他们担心这会影响到数以十万计成衣厂工人的生计。

在首都金边，一名小型载客车司机对法新社记者说：“多数人不支持法庭的裁决，不过我都不说。这很不公平，就像抢夺了人民的意愿。”他保证明年一定去投票。

事态发展显示，柬埔寨明年的大选将会是不合法、不自由或不公正的。这使柬埔寨的民主发展受到重挫，其经济增长和国际地位也会受威胁。我们将采取“具体行动”回应，第一步是停止给予柬埔寨国家选举委员会的支持。