俄世杯32強奪冠賠率 巴德並駕齊驅

巴西（上图）和德国（下图）是世界杯夺冠热门队。

（莫斯科18日综合电）俄罗斯世界杯32强已经全部产生，博彩公司也给出了各队最新的夺冠赔率。卫冕冠军德国原则上被看好，但也要面临着巴西、法国、西班牙和阿根廷的围剿。

从最新的夺冠赔率来看，卫冕冠军德国队和五星“桑巴军团”巴西都为1赔6.00，并驾齐驱领跑榜单。法国以1赔6.50紧随其后，2010年冠军得主西班牙1赔8.00位列第4，阿根廷以1赔9.00跻身第一集团。

比利时以1赔13.00位列第6名，领跑第二集团。身后的英格兰1赔17.00排名第7位，新科欧洲杯冠军葡萄牙1赔21.00暂列第8名，克罗地亚以1赔26.00跻身第二集团。东道主俄罗斯和南美劲旅乌拉圭都为1赔41.00，并列第10位。亚洲方面，日本和韩国均为1赔201.00，为亚足联球队中最低。尼日利亚以1赔151.00位居非洲球队之首。墨西哥1赔81.00代表着中北美地区最高水平。首次参加世界杯的冰岛为1赔201.00。

沙地阿拉伯和第一次杀进世界杯的巴拿马赔率高达1001，在32支参加世界杯的球队中垫底，他们基本就是所谓的鱼腩部队，扮演着送分童子角色。这是目前世界杯争冠赔率，在世界杯小组赛抽签揭晓后（12月1日），博彩公司还会再做调整。

俄罗斯世界杯新一期门票销售仅仅开售24小时，所供应门票的98%、15万9402张门票已经售出，目前各国的销售排名依次为俄罗斯、阿根廷、墨西哥、美国、巴西、哥伦比亚、中国、澳洲、德国和印度。本期门票销售将在11月28日截止，下一期开售时间为2017年12月5日至2018年1月31日。

另据俄罗斯卫星网11月15日报道，前意大利奥委会主席、前意大利足协主席弗兰克卡拉罗认为，意大利队无缘2018年俄罗斯世界杯将给国家经济造成约10亿欧元（约49亿令吉）的损失。弗兰克卡拉罗在Radio 24节目中表示：“据粗略估计，将损失不到10亿欧元，大概是5亿欧元（约24.5亿令吉）或6亿欧元（约29.4亿令吉）。但要弄清一点，我们说的是直接损失还是间接损失。间接损失可能超过10亿。是的，无疑会超过10亿。”

秘魯球迷狂歡慶晉級

竟引發微型地震

《太阳报》报道，秘鲁对纽西兰进球后，球迷的疯狂庆祝引发了一次微型地震。

秘鲁在世界杯附加赛主场2比0击败纽西兰，搭上世界杯的末班车，全国陷入狂欢，总统宣布放假一天。一个负责监测地震的推特称：“不可思议的是，秘鲁世外赛附加赛刚刚攻破纽西兰大门，位于邻国智利的地震监测仪就监测到地震。经确认，当时利马没有发生自然地震。显然秘鲁人的热情触发监测仪。”

这是秘鲁1982年后首次晋级世界杯，民众的喜悦之情可想而知。