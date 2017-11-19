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奧巴梅揚遲到禁賽 多蒙特吞敗

发布于 November 19, 2017

（柏林18日综合电）“大黄蜂”多蒙特在自缢的道路上越走越远了，主帅博斯将赛前训练课迟到主力射脚奥巴梅扬禁赛的结果，换来对升班马司徒加一场1比2的失利，还导致球队在德甲遭遇三连败。
奥巴梅扬遭到禁赛后，博斯对锋线做出了调整，他没有用亚尔莫连科打中锋，或是使用状态不错的小将伊萨克，而是让许尔勒顶在了中锋的位置上。事实证明这是一招败招，久疏战阵的许尔勒并未成为博斯的救世主，还在比赛中罚丢了点球。
博斯所说的“可笑的丢球”发生在第5分钟，巴尔特拉回传，门将比尔基停球失误，阿克洛射空门得分！补时第2分钟，帕瓦德禁区内手球，主裁判罚点球，许尔勒射点被扑出，菲利普补射得分。第51分钟，布雷卡罗晃过扎加杜后左脚抽射破门！
多蒙特主帅博斯赛后评论说：“我们的丢球看起来真的很可笑。”但最近5轮联赛仅取得1平4负的战绩，实在让博斯笑不出来，也许周六的比赛打完之后，多蒙特就要下滑到联赛第7的位置了。
对于多蒙特来说，这是非常耻辱的一场失利：8年以来连续12场比赛对阵司徒加的不败纪录戛然而止，而这场胜利也恰恰是司徒加在德甲的第500场主场胜利。

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