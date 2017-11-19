加時擊沉快艇 詹韋合璧騎士4連勝

（纽约18日综合电）骑士118比113逆转击败快艇，取得NBA常规赛4连胜，快艇遭遇7连败。詹姆斯打了46分钟，再度充当了球队的保护神，得到39分14篮板6助攻，韦德也站了出来，得到23分11篮板5助攻。

自从2014-15赛季回到骑士后，詹姆斯比任何时候都需要帮手。因为托马斯和罗斯受伤，骑士甚至没有一个能用的控球后卫，只得由詹姆斯出任控球后卫，一个人又要组织又要进攻，打得非常累。在这个时候，詹姆斯昔日的老兄弟韦德站了出来，他发挥出色，上半场出场15分钟，就得到19分5篮板2助攻。

下半场比赛，韦德的进攻效率下降，但这个时候詹姆斯站了出来。骑士在第4节的时候一度落后10分，詹姆斯没有放弃，他接连冲击内线得分，他在外线先后投中2个三分。他的第2个三分尤其关键，帮助骑士将比分扳成105平，将比赛拖入加时，最终赢得胜利。詹姆斯本赛季的中投和三分都非常稳定，在比赛中展现出这点。

据ESPN报道，骑士控卫罗斯由于左脚踝受伤的缘故，将会缺阵至少两周时间。罗斯是在10月20日做客公鹿的时候受的伤，在骑士过去的四场比赛当中“毒玫瑰”都没有出战。医生建议他休息。现年29岁的罗斯在本赛季出战了7场比赛，场均能够拿到14.3分，其实是在休赛期当中把他签下来的。

马刺主场完成23分惊天逆转，以104比101战胜雷霆，终结对手三连胜。马刺本场能够完成大逆转，阿德居功至伟，尤其是终场前24秒，马刺领先1分，他们进攻不中，阿德抢到关键进攻篮板，补篮命中，球队领先3分，奠定了胜局。他砍下26分9篮板。雷霆韦少22投仅5中，最后救命三分不中，仅得15分，外加9篮板9助攻。