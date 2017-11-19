邀出席全砂榕屬體育嘉年華 林淑強劉久健率籌委 拜會林昌和許慶璋

美里福州公会主席拿督林淑强（左5）与该会永久名誉主席拿督斯里刘久健（右4）联同筹备会工委礼貌拜会该会顾问丹斯里拿督林昌和（右5）合摄。

（美里18日讯）由砂拉越福州社团联合总会青年团暨妇女组主催、美里福州公会主办、青年团、妇女组暨乐龄组协办“第二十五届全砂榕属体育嘉年华会”邀请赛，订于2017年12月8日至12月10日（星期五至日）假美里市举办维持三天的福州同乡体育比赛及联谊盛会；主题为“砂榕齐竞技、满堂溢乡情”。与此同时，该会也承办砂拉越福州社团联合总会召开第十八届第三次理事会议以及第十四届第三次执委会议。

筹备会主席许信隆透露，该盛会的开幕典礼暨欢迎晚宴主宾拿督斯里刘为强太平局绅主持升旗礼；而颁奖闭幕典礼晚宴主宾为国际贸易与电子商务部长兼第二财政部长砂拉越宾为拿督斯里黄顺舸。

他表示，在第二十五届全砂体育嘉年华会邀请赛节目有篮球、羽毛球、象棋、乒乓、歌唱比赛（男女儿童组、公开组及宿将组）、室内足球比赛及欢乐营。嘉年华会邀请赛宗旨为联络及促进全砂榕属同乡情谊、观摩和提高技艺、同时，推广健康文化运动。参赛者资格必须是福州籍贯的同乡（以参赛者父亲是福州籍贯为准），同时也必须是通过砂拉越福州社团联合总会属下的属会所委派。他透露，报名截止至今各项比赛，欢乐营连同参与盛会的全砂各地同乡以及参加砂福理事会，青年团以及妇女组人数已达一千两百余人。

他补充，筹备会工委在日前走访该会的顾问团进行拜访呈交邀请函邀请出席上述的盛会都获得他们的支持与鼓励。

主办当局为了让有意参与的本地会员同乡也一起同乐，该会特别仅开放1千张闭幕典礼晚宴餐券（10日）给会员以半津贴方式出售餐券，每张餐券为30令吉。欢迎会员同乡踊跃购票携带家眷参与。

许信隆吁请，凡有意购票的同乡欢迎在本月15至18日早上8时30分至下午4时以及19日早上8时30分至中午12时前往位于珠巴怡和路美里福州公会第一副馆第三楼办事处购票，餐券则是售完为止。

欲知详情，可联络福州公会办事处电话：085-436 075或413 241。