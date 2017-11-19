陳宏祥籲有關當局清理 泥溝長滿水葵排水不及

迪沙史纳汀第一期排水沟。

（本报美里18日讯）因泥沟内长满水葵，致使下雨时排水不及，而迅速造成淹水，旅游，艺术与文化助理部长拿督李景胜特别助理陈宏祥促请有关当局能协助清理，以恢复排水。

陈宏祥于日前接获民众投诉，即偕同美里水利灌溉局代表及甲必丹张雅木、甲必丹严学忠等人前往杜当第五期与新罗东工业区交界处路段实地了解泥沟问题。

陈宏祥说，长约2公里的泥沟内因长满野草及水葵，因而必须给予挖掘清理，方能有效改善及解决排水阻塞问题。

他续说，有关当局将在获得拨款后，即协助进行清理泥沟工程，让问题随之获得解决。

另一方面，众人也前往迪沙史纳汀第一期了解13日因一场大雨而迅速造成该工业区淹水的问题。

设立该区的忠发工业有限公司号东刘守忠向众人表示，13日的一场大雨，因该工厂前的沟渠排水偶及，致使水位迅速上涨，水淹至1尺高，非常担心放置工厂内的机器。

刘守忠更也带着众人到该区了解排水系统的结构，唯在察看了之后，仍然还是寻找不到沟渠的源头。

陈宏祥表示，必须得先寻找到该区的排水系统源头，视情况如何后，才商讨如何给予解决。