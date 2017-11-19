首页 新闻 北砂新闻 陳宏祥籲有關當局清理 泥溝長滿水葵排水不及

陳宏祥籲有關當局清理 泥溝長滿水葵排水不及

发布于 November 19, 2017
迪沙史纳汀第一期排水沟。
迪沙史纳汀第一期排水沟。

（本报美里18日讯）因泥沟内长满水葵，致使下雨时排水不及，而迅速造成淹水，旅游，艺术与文化助理部长拿督李景胜特别助理陈宏祥促请有关当局能协助清理，以恢复排水。
陈宏祥于日前接获民众投诉，即偕同美里水利灌溉局代表及甲必丹张雅木、甲必丹严学忠等人前往杜当第五期与新罗东工业区交界处路段实地了解泥沟问题。
陈宏祥说，长约2公里的泥沟内因长满野草及水葵，因而必须给予挖掘清理，方能有效改善及解决排水阻塞问题。
他续说，有关当局将在获得拨款后，即协助进行清理泥沟工程，让问题随之获得解决。
另一方面，众人也前往迪沙史纳汀第一期了解13日因一场大雨而迅速造成该工业区淹水的问题。
设立该区的忠发工业有限公司号东刘守忠向众人表示，13日的一场大雨，因该工厂前的沟渠排水偶及，致使水位迅速上涨，水淹至1尺高，非常担心放置工厂内的机器。
刘守忠更也带着众人到该区了解排水系统的结构，唯在察看了之后，仍然还是寻找不到沟渠的源头。
陈宏祥表示，必须得先寻找到该区的排水系统源头，视情况如何后，才商讨如何给予解决。

  • 皇太子与Western食品和包装有限公司高层及部长们合摄于开幕礼上。（新闻局提供）

    皇太子主持儀式 Western 黃油廠開幕

    （本报斯市18日讯）首相署高级部长皇太子阿穆达迪毕拉今天为Western食品和包装有限公司黄油生产工厂主持开幕仪式。 皇太子在活动中也听取了该工厂的背景和运作介绍，同时也进行参观。…
    November 19, 2017
    2 second read
  • 陛下与苏丹后参观展览会。（新闻局提供）

    退役軍官單位主辦 蘇丹伉儷出席晚宴

    （本报斯市18日讯）汶莱苏丹陛下、国防部长兼汶莱皇家武装部队总司令与苏丹后昨晚出席在马球俱乐部举行的登基金禧纪念晚宴，这项晚宴是由汶莱退役军官单位所主办。陪同苏丹与苏丹后出席上述晚…
    November 19, 2017
    0 second read
  • 人权组织“巩固人权”（Fortify Rights）的报告证实缅甸安保部队和佛教徒暴民对罗兴亚人进行大规模的奸淫烧杀，手段之残忍令人发指。

    人權組織：更多證據指緬軍姦淫 燒殺羅興亞人

    （内比都18日综合电）又有监察机构与人权组织提出更多证据，指缅甸士兵对罗兴亚人进行大规模有系统的奸淫烧杀。 美国大屠杀纪念博物馆和总部在东南亚的人权组织“巩固人权”（Fortify…
    November 19, 2017
    1 second read
载入更多相关文章

  • 培中廉中逾500學生受惠 華人慈善信託今頒助學金

    （本报美里18日讯）美里华人慈善信托委员会主席天猛公拿督斯里李旭同在美里大伯公庙会议室移交2万令吉拨款予美里中华中学，并由该校董事部代表俞启文代为接收，充作美中的教学经费。 拿督斯…
    November 19, 2017
    0 second read
  • 美里福州公会主席拿督林淑强（左5）与该会永久名誉主席拿督斯里刘久健（右4）联同筹备会工委礼貌拜会该会顾问丹斯里拿督林昌和（右5）合摄。

    邀出席全砂榕屬體育嘉年華 林淑強劉久健率籌委 拜會林昌和許慶璋

    （美里18日讯）由砂拉越福州社团联合总会青年团暨妇女组主催、美里福州公会主办、青年团、妇女组暨乐龄组协办“第二十五届全砂榕属体育嘉年华会”邀请赛，订于2017年12月8日至12月1…
    November 19, 2017
    1 second read

  • 擁36年教學經驗 黃興財任培中首席執行長

    （本报美里18日讯）为拟定培中未来办学方针和行政事务等全盘发展计划，董事会特邀请教育界资深校长黄兴财担任培民中学首席执行长。 美里培民中学董事长许为隆表示，该校成立至今已56周年，…
    November 19, 2017
    0 second read
Load More In 北砂新闻
评论功能已关闭