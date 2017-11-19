擁36年教學經驗 黃興財任培中首席執行長

（本报美里18日讯）为拟定培中未来办学方针和行政事务等全盘发展计划，董事会特邀请教育界资深校长黄兴财担任培民中学首席执行长。

美里培民中学董事长许为隆表示，该校成立至今已56周年，如今已步入轨道，董事会则也拟定了“60大计”作为校庆的献礼。

他继说，该校正筹建新教学大楼，行政架构上重组，并朝向自力更生方向前进，为往后校务突飞猛进做好准备。

他指出，董事会经过深思熟虑后，议决聘请一位首席执行长，于是就邀请了拥有36年的教学经验的黄兴财担任该职。

所有都是其次

黃興財著重人品修養

（本报美里18日讯）培中首席执行长黄兴财认为，不管学生来源，家庭背景，成绩好坏其实都不重要，重要的是学生毕业后踏入社会要有人品修养。

他说，培民中学的名字是非常有意义及重要的，“培民”既是培育人民，但大家真正做的多少？老师耐心的教育，都是否已做好准备好了呢？

他透露，来到培民，必须融入这大家庭，与董事一起配合，朝着大方向共同迈进。

他指出，获得学生尊重的老师，都是有爱心及耐心，且都会把学生放在心里边，而这些讲的都非常容易，但做起来并不容易，而我自问仍然还有做的不够的地方。

他续说，倘若大家在这方面做的不够的话，如今我加入这大家庭后，让大家一起努力学习，让我们做的更好。

黄兴财说，任何的改革必须逐步进行，互相配合，好的保留，需要改善的一步步来，而沟通则是非常重要。而在这大家庭，大家都必须讲真话，做人必须真诚。

现年60岁的黄兴财来自马鲁帝，在今年7月19日正式荣休，之前在马鲁地特兰乌山中学担任校长15年，之后到美里某小学任职校长。

他建议培中董事会，在小六评估考试成绩放榜前，可以让该校两位老师跟随他到马鲁帝与当地人进行交流，并进行招生。



