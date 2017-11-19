同步辦招新生 培中今義賣會

（美里18日讯）培民中学董事部已定于11月19日（日）上午8时至下午2时，假培民中学举办一年一度的义卖会。

培中义卖会发展与延续至今，它已是培中常年例行活动之一，也是培中重点特色活动之一。众所周知，培中是一所民办之非盈利华文独立中学，除了承担一般学校的教育职责外，亦肩负起继承与传授民族文化的历史使命。且培中虽有学费制，但往往依旧入不敷出，学生学费不足以平衡开销，故常年来都亟需社会各界的慷慨捐助与筹办义卖会等活动，以缓解学校庞大的办学开销。

此届培中义卖将会不同以往，即配合2018年度招生活动一同举行。所以于义卖会前一晚11月18日（星期六）及19日（星期日）当天晚上，假培中体育馆举会有“启动星程，翻转宇宙”文娱晚会活动；而周六（18日）及义卖会当天早上（19/11）9时至2时则会增设游戏摊位，供大众共同娱乐。

除此之外，此次培中义卖会物资亦是有史以来最为丰富与多元的一届，形如一个大卖场，诸如往年一般有生鲜蔬果与熟食摊外，亦有糕点、干粮、饮料、冰品、杂货等摊位，故希望社会各界当天能给予鼎力支持，一饱购物欲之余，也为培中筹募办学与新大楼经费，一举两得。

最后，廖国炜校长亦呼吁社会各界踊跃支持独中，让培中能继续在美里这块土地上薪火相传，维护中华民族优越文化。在此，他亦先感谢各界的支持与爱护。