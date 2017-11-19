走訪自閉症協會特殊兒中心 各屬青團移交捐款

（本报美里18日讯）热心公益！美里各属青年团履行回馈社会的责任，走访美里自闭症协会及莫斯再也特殊儿中心，并分别捐献1千令吉款项充作活动经费，履行青年团应尽的社会责任。

美里各属青年团是由9个乡团公会共组而成，包括美里客家公会、美里福州公会、美里广惠肇公会、美里潮洲公会、美里诏安会馆、美里海南公馆、美里兴安会馆、美里大埔同乡会，以及美里河婆同乡会。

9单位青年团经常都会主办联合活动，同时也召开联席会议，互相交换意见及学习，促进彼此之间情谊、加强联系与交流，让青年们建立良好的信息交流平台，增强团队凝聚力和向心力，发挥青年组织的作用。

美里各属青年团除了主办联合活动，促进各属青年之间情谊及宣扬各自文化之余，也不忘回报社会，积极参与或主办各项社会公益活动，包括扶贫帮困、推动环保等工作。

有关上述捐款是美里各属青年团主催之各属青年团品牌活动之“家乡美味”后，扣除活动开销的余额。

美里各属青年团各单位代表一同前往美里自闭症协会及莫斯再也特殊儿中心参观，并移交乐捐款项。



