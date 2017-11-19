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今晚相約一中冷氣講堂 愛與關懷祈禱晚會情系檳城

发布于 November 19, 2017

（古晋18日讯）槟城发生严重水灾，导致人命伤亡和严重的财物损失，灾后多个地区满目疮痍，亟需巨额的重建经费。
有鉴于此，由拿汀阿玛黄彭玉莲发起的“爱与关怀”行动再次联合多个机构与组织于11月19日（星期日）晚上7时，在古晋一中冷气讲堂举办“爱与关怀祈祷晚会之情系槟城”，呼吁各界善心人士踊跃出席参与。
有关晚会由砂拉越健与美协会主办，由古晋中华第一中学校友会、田美丽舞蹈学院、五脚基表演艺术坊、何康伟音乐艺术学院、何翠莹舞蹈教室及田婷婷舞蹈学院联合协办，透过舞蹈、合唱、独唱、华乐演奏等舞台表演形式，为槟城水灾灾黎祈福，并现场接受各界乐捐，善款将交由古晋慈济功德会代为转交。
由于本次水灾灾情严重，槟城许多过去不曾淹水的地方都遭遇水劫，更发生了上百宗的土崩屋塌事件，经济损失估计过亿，许多人更因此流离失所，甚至痛失亲人。在南中国海这边，以拿汀阿玛黄彭玉莲为召集人的古晋七大机构再次合体，呼吁古晋各界积极伸出援手，支援我们的槟城同胞。
这是“爱与关怀祈祷晚会”继2008年汶川大地震；2014年年尾西马各州大水灾和亚航坠机事件；以及2015年年尾尼泊尔大地震事件后，再次举办。各单位义务筹备与演出，希望凝聚各界的温暖，送暖到美丽的槟城。
以下为活动筹委会：
召集人：拿汀阿玛黄彭玉莲
主席：拿汀黄多娜
秘书：郑静华
财政：李金英、何秀珠
协调：田美丽
节目：张凤妹
宣传：蔡集淞
司仪：郑姝仪、沈英嫦
催场：黄芊颖
场地：黄记有、刘世栋
招待：黄其玲

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