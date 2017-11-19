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每天供應1200隻 本地活豬出口獅城終獲批

发布于 November 19, 2017
道格拉斯（左3）移交出口执照及兽医健康证书予吴秀添（右3）。左2为砂土著地发展助理部长拿督罗伦沙加；右2为砂兽医服务局局长阿德里安。
道格拉斯（左3）移交出口执照及兽医健康证书予吴秀添（右3）。左2为砂土著地发展助理部长拿督罗伦沙加；右2为砂兽医服务局局长阿德里安。

（本报古晋18日讯）本地猪只出口计划经过多年的审核后终获批准，让本地活猪可出口到新加坡。

砂副首长兼砂农业现代化、土著地与区域发展部长拿督阿玛道格拉斯指出，砂拉越是继印尼之后，在本区域上第二个获得批准供应活猪到新加坡的国家。
他是见证古晋朋岭沈庆鸿码头见证Green Breeder有限公司出口首批活猪后，在接受媒体访问时如是表示。
他称，过去，砂州自2015年2月起，每月以“婆罗洲猪肉（Borneo Pork）”的品牌出口90公吨的冷冻猪肉到新加坡。而本地养猪场经过10年的申请审核，终于获准出口350只活猪。
他称，位于实文然的养猪场已通过新加坡农粮兽医局（AVA）的严格审核程序，而新加坡目前希望本地可每天供应1千200只活猪，这对砂拉越来说将是一个大市场。
他也强调，本地禽畜都非常健康，没有手足口症感染、没有非洲猪瘟及猪水泡病等问题。
他说，砂州有辽阔土地，对于养殖业是巨大潜能，因此希望透过该活猪出口，让畜牧业扩展到更大的国际市场。
另外，Green Breeder有限公司董事吴秀添透露，从古晋至新加坡的平均运送时间为50小时，该公司目前有能力供应每日200只活猪。

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