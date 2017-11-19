沈桂賢：不論國內外深造 學子要回饋砂州

中中校董会主席黄良杰象征性敲响铃声，代表高三毕业同学们的高中生涯即将落幕。

（本报古晋18日讯）砂州地方政府与房屋部长拿督沈桂贤呼吁将后无论是继续就业，又或是出国深造或在国内深造的同学们若有机会一定要懂得回馈砂州，为这片土地贡献。

受邀出席古晋中华第一、三、四中2017高中联合毕业典礼致辞时，他以自己为例说，自身的心脏专科学历足以让他到世界各地去服务，但他最终还是选择回来家乡为这片土地贡献。

他也以华教为例说，他表示基于先贤们过去的努力与牺牲，才换来今天华教的成就。他表示明白办华教的辛苦，很多时候都得自力更生，不过也给予这种自力更生的精神与训练，才让华教走向更成功的地步。

也是人联党主席的他同时也藉此机会赞扬中中校董们过去的努力与牺牲，并认为因为这些校董们的才华，加上教师们的努力与配合，才能将中中属下三间独中办好。

他也坦言家长们对于他们孩子过去六年在华文教育的投资是绝对值得的，并相信他们的孩子将来绝对会对社会有所贡献。

“我也鼓励独中的孩子们将后若有机会一定要投入公务员领域服务，藉着公务员平台去发挥所长。”

鄭佑上獻上祝賀

中學畢業是人生新里程碑

（本报古晋18日讯）古晋中华第一、三、四中2017高中联合毕业典礼共迎来自2006及2008年以来的最多363名毕业生，其中共有295名毕业生成绩及格，总及格率为81.27%。

作为本届联合毕业典礼筹委会主席的郑佑上出席在一中大礼堂所举行的毕业典礼致辞时祝贺所有成功完成六年中学生涯的同学们，并强调中学毕业将是同学们迈向人生道路中另一个新的里程碑。

他也希望同学们不论是文、理或商科的毕业生，今后投身社会工作或继续升学，所面对的最大挑战，就是对网络科技和资讯的掌握与运用，对同学们将后的人生发展，将产生巨深致远的影响。

此外，他说环视当今世局，中国崛起已引起各国注视，它在各方面包括教育领域的开放，已为华校生提供了良好的契机，因此他也希望同学们可以把握机会，申请前往中国深造，也不失为一条升学之道。

随后根据一中校长叶宗元在公布2017年度高中毕业生的成绩时，他说2017年所取得的81.27%及格率，比起去年的76.09%，取得5.18%的进步率。

当中在所有考生中共产生了24名优异生，其中尤以来自古晋中华第一中学的李佳能和古晋中华第三中学的黄意灵名列众优异生之首，全年平均科成绩在90分以上。

此外，他也披露今年古晋中华第一中学共有221名考生顺利毕业，及格率为76.88%；而古晋中华第三中学为45人，及格率为69.23%；至于古晋中华第四中学则有29名毕业生，及格率为93.55%。

黃良傑：勿浪費青春

學子要繼續提升

（本报古晋18日讯）古晋中中校董会主席拿督黄良杰勉励完成高三教育的同学们继续把自己提升到更高层次，不要浪费大好青春时光。同时，他也希望同学们谨记，学习是一辈子的事，并非只是将书本里的知识背够就好，还必须学习怎么做人，如何待人接物，如何将社会变得更好。

出席中中校董会旗下三间独中高三毕业联合典礼致辞时，黄良杰强调，华文教育以中华文化作为根基，而中华文化强调身养性，强调齐家治国平天下，是一种内外兼修的人生理念。

“当今的世界，知识非常重要，我们看到世界上成功的人具备知识。然而我们不容易看到的是，他们不但有知识，而且有智慧、品味、宽大的格局，有大我的精神，这个部分是一种人格上的修养，超越知识的层面，是一种更高尚的表现。这种人格是赢得成功和尊敬必备的条件。”

鉴于此，他也希望同学们能培养此人格，进而才能有成就自己的格局，毕竟就如人们常说的：“格局决定结局一样。”

另一方面，他指出来西亚华文教育的核心价值观，其实正是捍卫“多元文化教育”，大家只要翻阅族魂林连玉过去的讲话就可以清楚意识到这点。

“今天看来，我们的华教先贤是有大智慧的，他们看到了世界的发展，看到了今天这个地球村的时代，不同文化必须接触和交流，而且必须互相尊重和吸收长处。只要文化可以共存共荣，那我们就可以继续创造人类的辉煌。”

与此同时，他也告知同学们，大家身在砂拉越是比较幸福的，不但得天独厚，而且也有比较开明的州政府，是全国唯一官方承认华文独中统考文凭，所以他也吁请同学们将来在就业时，也考虑进入政府部门服务，将华校生的声音和价值观带到政府部门里，一方面可以进一步为国家效力，另一方面也可以惠及华社，确保华社的声音可以被听见。

黃良傑：發揚光大

人們應珍惜文化遺產

（本报古晋18日讯）古晋中中校董会主席拿督黄良杰强调，今天马来西亚能够引起国际的注意和尊重，那是因为我们有多元文化共处，所以他吁请人们应当珍惜这份前人留下的文化遗产，并将它发扬光大。

鉴于此，他也希望身为全民的部长更应该注意本身的言行，不要为了捞取政治资本而发表不负责任的言论。

他指出，不久前，我国旅游与文化部长拿督斯里纳兹里发表“英文威胁国家语文和文化”的言论，他认为这是非常狭隘的观点是错误的言论，而且跟这个时代背道而驰。“英文目前仍然是主要的国际语文，学习英文有助于跟国际其他国家接轨；马来文作为国家语文，应该得到尊敬；华文作为华人的母语，连接华人文化的根，加上如今也逐渐崛起成为另一个重要的国际语文，我们也务必加以掌握，推动国家语文和文化，不应该丢弃其他语文和文化，否则马来西亚将在多元化的世界被边缘化，那是不利国家发展的。”

对于纳兹里的这番言论，他表示深感惊讶旅游部长一方面告诉国际社会，马来西亚是多元文化的国度，是“真正的亚洲”，意思是只要来到马来西亚就可以看见亚洲不同的文化，但是在国内却发表这种狭隘和充满偏见的言论。

黄良杰是于出席旗下三间独中高三毕业联合典礼致辞时，如是称。此外，他也强调华教并不是某些政客口中的种族主义者，因为华教从来不曾阻挡国家的发展，反而历史告诉人们华校生为国家的独立发展奉献良多。

“尽管华教不曾得到政府合理的对待，但是我们依然不遗余力回馈给这片土地，因为我们比那些只顾眼前政治利益的政客更懂得热爱自己的家乡，到了今天这个全球化的时代，华教可以成为多元文化教育的领头羊，把这个中庸的教育理念传达开去。所以，我呼吁更多的家长把孩子送入华校，让孩子们培养更为开放的心胸，怀抱这个大世界。”