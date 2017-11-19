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檢討大馬協議不符聯邦憲法 符祥威不認同下議院議長

发布于 November 19, 2017

（古晋18日讯）人联党青年团总宣教秘书符祥威坚持该党绝对不能接受和认同国会下议院议长丹斯里班迪卡阿敏指检讨1963年大马协议的建议不符合联邦宪法的言论。
他发出文告指出，砂拉越政府和人民，绝对不会向任何政党、任何组织或任何个人针对砂拉越在大马协议内容中受到不公平的言论而妥协。
他说从已故丹斯里阿迪南开始，至目前的砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里委派专员前往英国审核当时的协议内容和文件，便可以证明、砂拉越政府和人民针对要求重新检讨《1963年大马协议》内容的决心。
文告中指，当年、马来亚、砂拉越、沙巴及新加坡是以平等伙伴身份组成马来西亚。既然多年后出现与协议内容不符的事项，是没有理由不能重新提出和检讨。
“砂拉越和砂拉越人民的利益，是受到《1963年马来西亚协议》的保护，没有人可以质疑。”
对此他认为班迪卡身为议长应该熟读法律和条规，他如此的言论是否也说明一些和国会议会条规不符，甚至违反议会条例的事项，也不能提出检讨和修改？

三山花園第八巷車禍不斷
居民求助符祥威

（古晋18日讯）三山花园第八巷车祸不断！由于该路段在短短一个星期内就发生两起车祸，导致附近居民人心惶惶并向人联党朋岭支部副秘书符祥威求助。
在接获该投诉后，符祥威连同社区领袖本固鲁陈传禹、甲必丹陈吉宁、人联党朋岭支部青年团新任团长吴芝辉市议员、该青年团新任秘书蔡佑龙以及支团宣教秘书郑生彬一行人前往该处与当地居民见面并接收居民要求设立减速路墩的意向信。
据田姓居民指出，该段道路属于上下岭斜坡，而且又处于拐弯处，所以极其危险尤其是雨后路滑的情况下。
经过居民们集思广议，大家都觉得在该路段设减速路墩以及竖立减速显示牌是有必要的。
符祥威也帮忙居民负责草稿设立减速路墩的意向信以呈给南市市议会，并通过吴芝辉市议员把居民们的诉求传达给市议会。
居民们也非常配合并迅速收集该路段的居民签名，并连同意向书在社区领袖们的见证下呈交给南市市议员吴芝辉。
希望南市工程局能在近期内设立路墩以让往来的车辆放慢车速，避免或减少交通事故的发生。

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