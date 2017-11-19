配合落實2018年財算 稅收局全國24地方辦研討會

专业人士和税务专家踊跃出席马来西亚内陆税收局“2017年国家税务研讨会”从中深入了解国家财政新政策。

（本报美里18日讯）马来西亚内陆税收局总执行长拿督沙宾沙米达披露，配合落实2018年财政预算案，内陆税收局陆续在全国24个地方举办“2017年国家税务研讨会”，日期从11月2至16日，让专业人士和税务专家从中深入了解国家财政新政策。

由于沙宾沙米达未克出席内陆税收局在美里举行的2017年国家税收研讨会开幕礼，其讲词由内陆税收局砂拉越分局局长兰乐格莉代读。研讨会主要是探讨两项课题，即“2018年财政预算案建议”及“税务的前进方向（tax compliance：The Way Forawrd）”。

他说，配合落实2018年财政预算案，涉及修改法案的法令包括1967年所所得税法令、1976年房地产盈收税法令、1990年纳闽商业活动税务法令，以及1949年印花税法令。

“内陆税收局希望藉此研讨会让民众更了解关于建议中的1967年所得税法令修正案，以缔造一个税收知识型社会。”

他相信，与会者可在这两项课题中，进一步了解各种税务相关问题，如2018年财政预算案所提到的内容、所得税法令修改事项、审核范围的惩罚机制等。

上述研讨会获得纳税人、税务从业人员、会计师、财务规划师、公司董事和秘书等踊跃出席研讨会，出席者超过400人，以增加税务方面的知识。