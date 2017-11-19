斥1400億與420公司合作 5千砂民國油公司任職

阿旺登雅（后排左2）与赛再纳阿比丁（后排右2）见证Pusaka Capital私人有限公司与Petronas Dagangan有限公司签署沥青业务合作备忘录。

（本报古晋18日讯）国家石油有限公司下游业务市场部副主席拿督斯里赛再纳阿比丁相信，Pusaka Capital私人有限公司与Petronas Dagangan有限公司的合作是一项双安双赢方案，未来将将进一步扩展本地的沥青业务市场。

他说，该合作将让Petronas Dagangan公司客户层进一步扩展，同时目前在丹绒玛尼区展开的建设也让Pusaka Capital公司将后拥有良好的沥青储存设施，以满足泛婆大道工程的沥青需求。

他表示，沥青储存设施将于明年第一季度竣工，届时可储存多达12KMT容量的沥青，届时将全砂最大的储存设施，对扩展沥青业务扮演着重要角色。

此外，他指出，随着国油Carigali私人有限公司的成立，国家石油于1978年便正式的在砂拉越展开石油开采及生产业务，目前该公司在砂拥有60个油田，每天可生产平均85万桶石油。

他续称，国油也于1983年在砂拉越兴建全马首个液化天然气（LNG）工厂。随后，砂石油与天然气领域的业务开始往下游业发展，首个化学制造厂也于1980年在民都鲁建设。

截至目前，该公司在全砂拥有81个添油站。这些成就显示该公司致力在砂拉越取得成长并为石油及天然气资源带来增值。

他是今早出席见证Pusaka Capital私人有限公司与Petronas Dagangan有限公司签署砂拉越沥青业务合作备忘录仪式上致词时，如是指出。

他也表示，国家石油有限公司致力与砂政府合作以达致发展议程，同时也扮演为砂拉越社会与经济发展带来长期推动的角色。

他指出，截至目前国家石油已注入1400亿令吉发展砂拉越的石油与天然气领域，同时与420间砂拉越公司合作作为国家石油的供应商，另有近5千名砂子民在砂国家石油公司任职。

另外，他指出，国油自2013年起便委托超过160亿令吉的工程合约给砂公司，单在今年便有27间本地公司获得工程合约。