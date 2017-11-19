朋嶺珍珠商業中心治安問題 符祥威會見警區主任商討

众人合影于新闻发布会上。

（本报古晋18日讯）针对朋岭区珍珠商业中心治安出现问题，人联党朋岭支部副秘书符祥威预计将于近期和丹拿布迪联谊会与古晋警区主任阿邦阿末商讨解决问题！

他是今日和珍珠商业中心一带的业主及居民召开新闻发布会时，希望警方能够关注该区的治安问题。

他说，本身有从2014年至今年向警方报案后获得的警方报告有18名的遇害者，当然还未包括没有向警方报案的报告。

同时，当地也曾发生持械抢劫案，抢夺的物品包括金链及钱包。有些遇害者甚至没有向警方报案，却让人人心惶惶。

“匪徒干案的时间不分日夜，甚至有咖啡店在上午经营生意时候，就会遭匪徒打劫，该店还发生过4次类似案件。”

他称，匪徒通常干案的时间从凌晨3时至清晨6时，而且所偷窃的物品除了金钱外，也包括手机、煤气桶、沟渠盖及汽车等。

因此，他将会和警区主任探讨并关注该区的治安问题，并希望警方能够加强巡逻工作，为了能够维持当地治安，当地居民也希望警方能够设立警察亭。

此外，居民希望当地的沟渠盖换成塑料制成，避免让匪徒有机可乘。

他也希望当地业者能够和居民合作，也建议通过手机群组的传达资讯，以监督治安问题。