首页 新闻 北砂新闻 紓緩繁忙時段塞車問題 山頂花園十字路口裝SCATS

紓緩繁忙時段塞車問題 山頂花園十字路口裝SCATS

发布于 November 19, 2017
山顶花园交通灯支架上装置交通信号控制系统（SCATS），监控南区车流量。
山顶花园交通灯支架上装置交通信号控制系统（SCATS），监控南区车流量。

（本报美里18日讯）美里山顶花园十字路口装置交通信号控制系统（SCATS），以纾缓该道路繁忙时段的塞车问题。

上述系统将装置在美里山顶花园路口交通灯处的路灯上，装置工程已于本月11日下午完成装置。

有关SCATS交通监控与控制系统是续古晋区率先装置后，美里则是第二个被公共工程局促必须安装这项系统操作。

据了解，每天清晨6时许至8时许从美里市南区涌入市区的交通工具都会使用以上路段，车龙可达至海马交通岛；另一方面，在放工时段车龙则从市区开始塞车至山顶花园红绿灯处。

在此路段的十字路交通灯装置交通监控与控制系统，是为了纾缓美里南区上下班交通阻塞高峰时段问题。

在装置这项系统之后，公共工程局将可在控制中心，透过荧幕查看道路实况，针对车流量多的车道进行交通灯时间调整，例如车流量多时，可维持较长时间的绿灯，让交通更加顺畅。

至于如何做出调整他说控制台方面并非属美里区进行监控，而是由古晋直接主导来监控道路交通问题。这项系统在完成安装后，即时开始启用。

  • 皇太子与Western食品和包装有限公司高层及部长们合摄于开幕礼上。（新闻局提供）

    皇太子主持儀式 Western 黃油廠開幕

    （本报斯市18日讯）首相署高级部长皇太子阿穆达迪毕拉今天为Western食品和包装有限公司黄油生产工厂主持开幕仪式。 皇太子在活动中也听取了该工厂的背景和运作介绍，同时也进行参观。…
    November 19, 2017
    2 second read
  • 陛下与苏丹后参观展览会。（新闻局提供）

    退役軍官單位主辦 蘇丹伉儷出席晚宴

    （本报斯市18日讯）汶莱苏丹陛下、国防部长兼汶莱皇家武装部队总司令与苏丹后昨晚出席在马球俱乐部举行的登基金禧纪念晚宴，这项晚宴是由汶莱退役军官单位所主办。陪同苏丹与苏丹后出席上述晚…
    November 19, 2017
    0 second read
  • 人权组织“巩固人权”（Fortify Rights）的报告证实缅甸安保部队和佛教徒暴民对罗兴亚人进行大规模的奸淫烧杀，手段之残忍令人发指。

    人權組織：更多證據指緬軍姦淫 燒殺羅興亞人

    （内比都18日综合电）又有监察机构与人权组织提出更多证据，指缅甸士兵对罗兴亚人进行大规模有系统的奸淫烧杀。 美国大屠杀纪念博物馆和总部在东南亚的人权组织“巩固人权”（Fortify…
    November 19, 2017
    1 second read
载入更多相关文章

  • 培中廉中逾500學生受惠 華人慈善信託今頒助學金

    （本报美里18日讯）美里华人慈善信托委员会主席天猛公拿督斯里李旭同在美里大伯公庙会议室移交2万令吉拨款予美里中华中学，并由该校董事部代表俞启文代为接收，充作美中的教学经费。 拿督斯…
    November 19, 2017
    0 second read
  • 美里福州公会主席拿督林淑强（左5）与该会永久名誉主席拿督斯里刘久健（右4）联同筹备会工委礼貌拜会该会顾问丹斯里拿督林昌和（右5）合摄。

    邀出席全砂榕屬體育嘉年華 林淑強劉久健率籌委 拜會林昌和許慶璋

    （美里18日讯）由砂拉越福州社团联合总会青年团暨妇女组主催、美里福州公会主办、青年团、妇女组暨乐龄组协办“第二十五届全砂榕属体育嘉年华会”邀请赛，订于2017年12月8日至12月1…
    November 19, 2017
    1 second read
  • 迪沙史纳汀第一期排水沟。

    陳宏祥籲有關當局清理 泥溝長滿水葵排水不及

    （本报美里18日讯）因泥沟内长满水葵，致使下雨时排水不及，而迅速造成淹水，旅游，艺术与文化助理部长拿督李景胜特别助理陈宏祥促请有关当局能协助清理，以恢复排水。 陈宏祥于日前接获民众…
    November 19, 2017
    0 second read
Load More In 北砂新闻
评论功能已关闭