紓緩繁忙時段塞車問題 山頂花園十字路口裝SCATS

山顶花园交通灯支架上装置交通信号控制系统（SCATS），监控南区车流量。

（本报美里18日讯）美里山顶花园十字路口装置交通信号控制系统（SCATS），以纾缓该道路繁忙时段的塞车问题。

上述系统将装置在美里山顶花园路口交通灯处的路灯上，装置工程已于本月11日下午完成装置。

有关SCATS交通监控与控制系统是续古晋区率先装置后，美里则是第二个被公共工程局促必须安装这项系统操作。

据了解，每天清晨6时许至8时许从美里市南区涌入市区的交通工具都会使用以上路段，车龙可达至海马交通岛；另一方面，在放工时段车龙则从市区开始塞车至山顶花园红绿灯处。

在此路段的十字路交通灯装置交通监控与控制系统，是为了纾缓美里南区上下班交通阻塞高峰时段问题。

在装置这项系统之后，公共工程局将可在控制中心，透过荧幕查看道路实况，针对车流量多的车道进行交通灯时间调整，例如车流量多时，可维持较长时间的绿灯，让交通更加顺畅。

至于如何做出调整他说控制台方面并非属美里区进行监控，而是由古晋直接主导来监控道路交通问题。这项系统在完成安装后，即时开始启用。